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РПЦ и реституция ,  
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Патриарх запретил в служении главу совета РПЦ по искусству из-за «Троицы»

Патриарх запретил в служении главу совета РПЦ по искусству Калинина из-за иконы «Троица»
Протоиерей Калинин сказал, что, «видимо, совершил ошибку». Ранее он говорил РБК, что для «Троицы» нужна специальная защитная капсула, а проблемы транспортировки иконы — решаемы
Протоирей Леонид Калинин
Протоирей Леонид Калинин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Патриарх Кирилл отстранил от должностей и запретил в священнослужении протоиерея Леонида Калинина «в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный храм Христа Спасителя г. Москвы иконы «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева». Одна из должностей, которую он занимал, — председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации.

Калинин после решения РПЦ о его запрете в служении заявил ТАСС, что, «видимо, совершил ошибку». «Если такое решение было принято — значит, оно продумано. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь», — сказал он агентству. От комментариев РБК Калинин отказался.

Согласно правилам РПЦ, запрещение в служении — мера временного наказания священнослужителей, состоящая в запрещении им совершать священнодействия. По истечении срока с клирика снимается запрещение в служении указом правящего архиерея, если только он не посчитает, что священник не раскаялся. В таком случае запрещение в служении продлевается отдельным указом либо клирика могут вовсе лишить сана.

Ранее в разговоре с РБК Калинин говорил, что у него появился ряд вопросов, касающихся подготовки перевозки и размещения иконы в Троицком соборе. Он отметил, что для нее не было подготовлено специальное защитное обрамление (киот), также сохранности иконы могут помешать поставленные в храме кондиционеры.

Калинин утверждал, что эти вопросы решаемы совместными усилиями церкви и музейного сообщества, причем в рамках сотрудничества, а не конфликта. Так, по его мнению, для «Троицы» надо создать «специальную защитную капсулу, в которой может быть инертный газ». В этом случае «не будет опасности повреждений, грибков, перепадов температуры и влажности».

РПЦ сообщила о передаче иконы в середине мая. Там заявили, что решение передать образ президент Владимир Путин принял «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Экспертный совет Третьяковской галереи, где находится икона, выступил против перемещения образа из-за рисков, связанных с его состоянием.

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Как говорил РБК инженер-реставратор высшей категории Виктор Дорохов, с иконой «работать и работать надо». «Под методическим наблюдением нашей лаборатории передавались иконы из музеев в церковь, мы обеспечивали их сохранность в церкви. Но со столь сложной по сохранности иконой мы никогда не встречались», — отметил реставратор.

«Троица» будет выставлена в храме Христа Спасителя в Москве 4 июня, в храме икона пробудет две недели. Далее ей предстоит «плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов», говорили в пресс-службе Минкультуры.

Точная дата создания Андреем Рублевым «Троицы» доподлинно не известна. Считается, что иконописец мог создать икону либо в 1411 году, либо в 1420-е годы (на сайте Третьяковки датами создания «Святой Троицы» указаны 1422–1427 годы с пометкой «вероятнее всего»).

До революции 1917-го она хранилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, а с 1929 года — в Третьяковке. В годы Великой Отечественной войны икону вывозили в эвакуацию в Новосибирск, но в конце войны вернули в музей.

«Троица» — один из двух памятников, достоверно созданных Андреем Рублевым и сохранившихся до наших дней. Второй — фрески Успенского собора во Владимире.

Авторы
Теги
Мир Ландау
При участии
Мария Лисицына
РПЦ икона Андрей Рублев Троица

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