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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые оценили себестоимость тестируемых препаратов от коронавируса

Ученые рассчитали себестоимость препаратов, тестируемых для лечения коронавируса, и пришли к выводу, что она в сотни раз ниже аптечной цены. Так, стоимость курса лечения «Гидроксихлорохином» может составить всего $1
Фото: Ulrich Perrey / dpa / Global Look Press

Себестоимость препаратов, которые тестируются для лечения коронавируса, может начинаться от 30 центов за курс лечения (от десяти до 28 дней), говорится в совместном исследовании ученых США, Великобритании и Австралии, опубликованном в журнале Journal of Virus Eradication.

Ученые оценили затраты для производства девяти препаратов, которые считаются потенциально эффективными для лечения коронавируса и проходят тестирование. Так, стоимость производства препарата «Хлорохин» и его производного «Гидроксихлорохина» — лекарства против малярии, о испытаниях которого против COVID-19 в марте сообщал президент США Дональд Трамп, составила $0,3 и $1 соответственно (за курс лечения). Изготовление препарата «Ремдесивир», который американский лидер назвал многообещающим, обойдется в $9.

Эти же препараты советовал и российский Минздрав. Помимо них в список рекомендованных ведомством лекарств вошла комбинация «Лопинавир+Ритонавир». Стоимость ее производства, по подсчетам ученых, составила $4 (за курс). «Азитромицин», который Минздрав рекомендует использовать в комбинации с «Гидроксихлорохином», обойдется производителям в $1,40, говорится в исследовании.

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Себестоимость препарата «Фавипиравир» китайской фармацевтической компании Zhejiang Hisun Pharmaceutical, получившей в феврале разрешение от властей на его продажу в качестве потенциального лекарства от коронавируса, составила $20. Ранее в КНР сообщали, что это лекарство было протестировано на 70 пациентах и показало эффективность и низкую вероятность побочных эффектов. Его клинические испытания продолжились и после выхода на рынок.

В список препаратов, себестоимость которых оценили ученые, также вошли препараты от гепатита «Софосбувир/Даклатасвир» ($5) и лекарство от идиопатического легочного фиброза «Пирфенидон» ($31). Сведений о возможной стоимости производства иммунодепрессанта «Тоцилизумаба» нет, отметили они.

Рассчитанные цены оказались в сотни раз ниже тех, по которым препараты продаются в аптеках, отмечается в исследовании. Ученые указали, что в мире уже есть опыт массового производства недорогих лекарств для лечения ВИЧ, туберкулеза и малярии и теперь необходимо повторить его уже в борьбе с коронавирусом, только сделать это нужно «на этот раз гораздо быстрее».

Лекарства против коронавируса, которое было бы однозначно эффективным, еще нет. «Сейчас во всем мире ведутся испытания различных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, но такого, чтобы помогал на 100%, пока нет», — сообщил эпидемиолог Виктор Малеев.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, лечение, лекарства
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