Ученые оценили себестоимость тестируемых препаратов от коронавируса

Ученые рассчитали себестоимость препаратов, тестируемых для лечения коронавируса, и пришли к выводу, что она в сотни раз ниже аптечной цены. Так, стоимость курса лечения «Гидроксихлорохином» может составить всего $1

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Себестоимость препаратов, которые тестируются для лечения коронавируса, может начинаться от 30 центов за курс лечения (от десяти до 28 дней), говорится в совместном исследовании ученых США, Великобритании и Австралии, опубликованном в журнале Journal of Virus Eradication.

Ученые оценили затраты для производства девяти препаратов, которые считаются потенциально эффективными для лечения коронавируса и проходят тестирование. Так, стоимость производства препарата «Хлорохин» и его производного «Гидроксихлорохина» — лекарства против малярии, о испытаниях которого против COVID-19 в марте сообщал президент США Дональд Трамп, составила $0,3 и $1 соответственно (за курс лечения). Изготовление препарата «Ремдесивир», который американский лидер назвал многообещающим, обойдется в $9.

Эти же препараты советовал и российский Минздрав. Помимо них в список рекомендованных ведомством лекарств вошла комбинация «Лопинавир+Ритонавир». Стоимость ее производства, по подсчетам ученых, составила $4 (за курс). «Азитромицин», который Минздрав рекомендует использовать в комбинации с «Гидроксихлорохином», обойдется производителям в $1,40, говорится в исследовании.

Себестоимость препарата «Фавипиравир» китайской фармацевтической компании Zhejiang Hisun Pharmaceutical, получившей в феврале разрешение от властей на его продажу в качестве потенциального лекарства от коронавируса, составила $20. Ранее в КНР сообщали, что это лекарство было протестировано на 70 пациентах и показало эффективность и низкую вероятность побочных эффектов. Его клинические испытания продолжились и после выхода на рынок.