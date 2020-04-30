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Песков назвал «ошибочной подачей информации» его слова о помощи россиянам

Представитель Кремля заявил, что его слова в интервью RTVI неверно подали и речь не шла о материальной помощи. Допустив новый пакет помощи, Песков заявил, что она «может быть или прямой, или косвенной и неизвестно еще, что лучше»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / AP)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что его слова о прямой материальной помощи россиянам в связи с кризисом неверно истолковали в СМИ, передает ТАСС.

Накануне в интервью телеканалу RTVI представитель Кремля заявил, что нельзя исключать новых пакетов поддержки со стороны государства. «Вы знаете, что президент поручил готовить новый пакет мер поддержки, а главное — президент поручил готовить национальный план развития экономики. Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше», — сказал он.

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Журналисты напомнили Пескову об этих словах в интервью. «Этого не было. Это ошибочная подача информации», — заверил он, добавив, что о прямой материальной помощи россиянам не говорил.

Набиуллина рассказала о рисках «вертолетных» денег
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Эльвира Набиуллина

Во время интервью журналистка RTVI спросила Пескова, почему в России нет прямых выплат гражданам в связи с кризисом на фоне пандемии, как в США или Германии. «Потому что наша страна обладает определенным потенциалом. Этого потенциала достаточно для того, чтобы амортизировать любые негативные последствия мировых экономических кризисов, для того, чтобы амортизировать последствия нынешнего экономического кризиса, и для того, чтобы, невзирая на то, насколько тяжелые условия наступают, продолжать выполнять весь объем социальных обязательств», — сказал он.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Представитель Кремля добавил, что глубину кризиса, которая последует за пандемией коронавируса, сейчас вряд ли можно анализировать: «В этих условиях каждая страна принимает те меры поддержки, которые соответствуют потенциалу страны и которые, по мнению руководства страны, помогут экономике и участникам экономической жизни справиться с трудным периодом. В нашей стране те два пакета мер, которые уже озвучены президентом, признаны наиболее целесообразными».

Глава Сбербанка Герман Греф ранее говорил, что в России нет ресурсов, чтобы напрямую раздавать населению деньги. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина утверждала, что выдача денег гражданам за счет эмиссии ЦБ разгонит инфляцию. Кроме того, по ее мнению, «вертолетные деньги» могут привести к повторению ситуации 1990-х годов.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Дмитрий Песков, финансовая помощь, коронавирус
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