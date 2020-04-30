Песков назвал «ошибочной подачей информации» его слова о помощи россиянам

Представитель Кремля заявил, что его слова в интервью RTVI неверно подали и речь не шла о материальной помощи. Допустив новый пакет помощи, Песков заявил, что она «может быть или прямой, или косвенной и неизвестно еще, что лучше»

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / AP)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что его слова о прямой материальной помощи россиянам в связи с кризисом неверно истолковали в СМИ, передает ТАСС.

Накануне в интервью телеканалу RTVI представитель Кремля заявил, что нельзя исключать новых пакетов поддержки со стороны государства. «Вы знаете, что президент поручил готовить новый пакет мер поддержки, а главное — президент поручил готовить национальный план развития экономики. Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше», — сказал он.

Журналисты напомнили Пескову об этих словах в интервью. «Этого не было. Это ошибочная подача информации», — заверил он, добавив, что о прямой материальной помощи россиянам не говорил.