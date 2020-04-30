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Пандемия коронавируса ,  
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Песков допустил новые меры поддержки в России

Власти России могут ввести новые меры поддержки экономики из-за эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI. Видеозапись опубликована на YouTube.

«Конечно, нельзя исключать того, что новые пакеты еще последуют. Вы знаете, что президент поручил готовить новый пакет мер поддержки, а главное — президент поручил готовить национальный план развития экономики», — сказал представитель Кремля.

По его словам, речь идет не просто о плане антикризисных мер. «Это план развития страны с учетом того, что вот это вот кризис, он, наверное, несет с собой некую новую реальность, и эта новая реальность обязывает нас становиться другими», — отметил он.

Также Песков не исключил возможность прямой материальной помощи. «Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше», — отметил он. По его словам, сейчас все меры поддержки направлены на то, чтобы экономическая жизнь страны продолжалась.

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Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Правительство России уже приняло два пакета мер по поддержке экономики. Первый правительство представило 16 марта. Власти решили сформировать антикризисный фонд в размере 300 млрд руб., предоставить торговым предприятиям льготные кредиты для создания запаса товаров первой необходимости, а также анонсировали другие меры.

Через месяц президент России Владимир Путин объявил о втором пакете мер. В соответствии с ним, малому и среднему бизнесу из пострадавших от эпидемии отраслей выдадут гранты для выплат сотрудникам в размере МРОТ на одного человека при сохранении 90% занятости в компаниях. Предприятиям из числа системообразующих предоставят льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Кроме того, 23 млрд руб. выделят для поддержки авиакомпаний, которые пострадали из-за пандемии.

21 апреля министр экономического развития Максим Решетников заявил, что сейчас готовятся третий и четвертый пакеты мер.

Теги: Дмитрий Песков, коронавирус, господдержка
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