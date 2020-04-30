Песков допустил новые меры поддержки в России

Власти России могут ввести новые меры поддержки экономики из-за эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI. Видеозапись опубликована на YouTube.

«Конечно, нельзя исключать того, что новые пакеты еще последуют. Вы знаете, что президент поручил готовить новый пакет мер поддержки, а главное — президент поручил готовить национальный план развития экономики», — сказал представитель Кремля.

По его словам, речь идет не просто о плане антикризисных мер. «Это план развития страны с учетом того, что вот это вот кризис, он, наверное, несет с собой некую новую реальность, и эта новая реальность обязывает нас становиться другими», — отметил он.

Также Песков не исключил возможность прямой материальной помощи. «Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше», — отметил он. По его словам, сейчас все меры поддержки направлены на то, чтобы экономическая жизнь страны продолжалась.