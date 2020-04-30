Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, власти могут ввести новые меры поддержки экономики, и глава государства Владимир Путин уже поручил подготовить новый пакет мер.

«Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше. Главное — это дать возможность экономической жизни продолжаться», — ответил Песков на вопрос, возможна ли прямая материальная помощь россиянам.

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