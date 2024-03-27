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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Участника телеграм-группы с террористами из «Крокуса» вышлют из России

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Cиловики обнаружили группу в Telegram, где были завербованы совершившие теракт в «Крокусе». Одного из ее участников, проживающего в Петербурге, суд решил выдворить из России
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду решили выслать из России после того, как силовики обнаружили его среди участников группы в Telegram, в которой эмиссары ИГИЛ («Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация), по версии следствия, завербовали террористов для нападения на «Крокус Сити Холл». Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По ее словам, Файзулохонзода прибыл в Россию в январе этого года, получил патент на работу и встал на миграционный учет.

Кто такие террористы из запрещенной в России «Вилаят Хорасан»
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Файзулохонзода состоит в группе в ТГ, где эмиссарами террористической организации ИГИЛ проводится вербовка лиц для совершения терактов в РФ. Лица, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» 22.03.2024, были завербованы в этом же интернет-сообществе», — рассказала Лебедева.

За нарушение миграционного законодательства (ч. 3 ст. 18.8 КоАП) Приморский районный суд Петербурга назначил ему штраф 5 тыс. руб. с принудительным выдворением за пределы России.

Совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» были завербованы через телеграм-канал, который был создан афганским крылом ИГИЛ — запрещенной в России террористической организацией «Вилаят Хорасан», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник. Сейчас этот канал уже удален.

Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 143
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

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Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям и подожгли концертный зал. На следующий день они были задержаны в Брянской области. По последним данным, в результате теракта погибли 143 человека, пострадали свыше 180.

Ответственность за нападение взяла на себя ИГИЛ. По делу о теракте задержали 11 подозреваемых. Четверых из них — непосредственных исполнителей теракта — Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Все они оказались гражданами Таджикистана, их имена — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон после теракта позвонил президенту России Владимиру Путину и «решительно осудил жестокий, кровавый террористический акт» в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что террористы не имеют «ни национальности, ни родины, ни религии». Об этом же в обращении к россиянам после теракта говорил Путин. «Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет», — отмечал глава государства.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Таджикистан Telegram ИГИЛ вербовщики выдворение из России Крокус Сити Холл теракт «Крокус Сити Холл»
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