Участника телеграм-группы с террористами из «Крокуса» вышлют из России

Cиловики обнаружили группу в Telegram, где были завербованы совершившие теракт в «Крокусе». Одного из ее участников, проживающего в Петербурге, суд решил выдворить из России

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду решили выслать из России после того, как силовики обнаружили его среди участников группы в Telegram, в которой эмиссары ИГИЛ («Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация), по версии следствия, завербовали террористов для нападения на «Крокус Сити Холл». Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По ее словам, Файзулохонзода прибыл в Россию в январе этого года, получил патент на работу и встал на миграционный учет.

«Файзулохонзода состоит в группе в ТГ, где эмиссарами террористической организации ИГИЛ проводится вербовка лиц для совершения терактов в РФ. Лица, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» 22.03.2024, были завербованы в этом же интернет-сообществе», — рассказала Лебедева.

За нарушение миграционного законодательства (ч. 3 ст. 18.8 КоАП) Приморский районный суд Петербурга назначил ему штраф 5 тыс. руб. с принудительным выдворением за пределы России.

Совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» были завербованы через телеграм-канал, который был создан афганским крылом ИГИЛ — запрещенной в России террористической организацией «Вилаят Хорасан», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник. Сейчас этот канал уже удален.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям и подожгли концертный зал. На следующий день они были задержаны в Брянской области. По последним данным, в результате теракта погибли 143 человека, пострадали свыше 180.

Ответственность за нападение взяла на себя ИГИЛ. По делу о теракте задержали 11 подозреваемых. Четверых из них — непосредственных исполнителей теракта — Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Все они оказались гражданами Таджикистана, их имена — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон после теракта позвонил президенту России Владимиру Путину и «решительно осудил жестокий, кровавый террористический акт» в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что террористы не имеют «ни национальности, ни родины, ни религии». Об этом же в обращении к россиянам после теракта говорил Путин. «Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет», — отмечал глава государства.