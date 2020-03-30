Еще два региона решили ввести режим полной самоизоляции

По примеру Москвы режим всеобщей самоизоляции вводят Вологодская и Рязанская области

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Режим полной самоизоляции введен в Вологодской и Рязанской областях. Распоряжение губернатора Рязанской области Николая Любимова опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

«[Обязать] граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением», — говорится в документе.

Исключение сделано для случаев оказания неотложной медпомощи, следования на работу, разрешенную областным правительством, похода в ближайший магазин, выноса мусора, выгула домашних животных.

Ограничительные меры не распространяются на медиков, Роспотребнадзор, полицию, МЧС и прочих силовиков, а также на обладателей спецпропусков от правительства.

Губернатор обязал жителей соблюдать дистанцию не менее полутора метров при передвижении на улице и в транспорте, за исключением такси.