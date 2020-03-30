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Еще два региона решили ввести режим полной самоизоляции

По примеру Москвы режим всеобщей самоизоляции вводят Вологодская и Рязанская области
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Режим полной самоизоляции введен в Вологодской и Рязанской областях. Распоряжение губернатора Рязанской области Николая Любимова опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

«[Обязать] граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением», — говорится в документе.

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Исключение сделано для случаев оказания неотложной медпомощи, следования на работу, разрешенную областным правительством, похода в ближайший магазин, выноса мусора, выгула домашних животных.
Ограничительные меры не распространяются на медиков, Роспотребнадзор, полицию, МЧС и прочих силовиков, а также на обладателей спецпропусков от правительства.

Губернатор обязал жителей соблюдать дистанцию не менее полутора метров при передвижении на улице и в транспорте, за исключением такси.

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Улицы Рязани с 30 марта будут регулярно подвергать дезинфекции — основные дороги областного центра, тротуары, общественные пространства и места общего пользования будут обработаны средством, рекомендованным Роспотребнадзором, сообщает портал Ya62.ru. Дезинфекция пройдет в несколько циклов, ее проведут с привлечением техники дирекции благоустройства города.

О переходе региона в режим полной самоизоляции заявил и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. «Постановлением губернатора сегодня мы вводим режим полной самоизоляции граждан на территории всех муниципальных образований, в том числе в Вологде и Череповце, по примеру Москвы и Московской области», — цитирует губернатора портал Newsvo. Во время подготовки этого материала на сайте правительства региона документы о новых ограничительных мерах опубликованы не были.

Власти Ленинградской области ввели ограничение на выезд за пределы района проживания, сообщил губернатор Александр Дрозденко. «Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах районов проживания», — распорядился чиновник на совещании с главами районов.

Режим полной самоизоляции ввели или вводят в ближайшем будущем:

  • Москва;
  • Московская область;
  • Калининградская область;
  • Мурманская область;
  • Якутия;
  • Вологодская область;
  • Рязанская область.

Ограничения на передвижение в пределах субъекта ввели:

  • Ленинградская область;
  • Чеченская Республика.

Теги: Вологодская область, Рязанская область, коронавирус
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