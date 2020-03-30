Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / AP)

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя. Об этом сообщает «РИА Новости».

Власти Москвы и Подмосковья ввели ограничения на передвижения граждан. Выходить из дома разрешено только для того, чтобы поехать на работу, посетить ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных и вынести мусор.

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