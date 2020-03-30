Большинством новых заразившихся вирусом в Москве оказались люди до 40 лет

Из 212 вновь выявленных в Москве больных COVID-19 только 43 человека (около 20%) в предыдущие две недели посещали европейские страны

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Более половины москвичей, у которых за предыдущие сутки подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, составляют лица младше 40 лет. Согласно данным созданного в столице оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, из 212 вновь выявленных больных COVID-19 102 человека, или 48%, в возрасте от 18 до 40 лет. Кроме того, наличие коронавируса подтверждено у 17 несовершеннолетних (8%).

Оставшиеся 44% составляют граждане старше 40 лет. Большинство из них те, кому еще не исполнилось 65 лет, 58 человек. Лиц старше 65 лет среди вновь выявленных больных COVID-19 «всего» 35.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли

Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Оперштаб особо отметил, что из 212 вновь выявленных в Москве больных COVID-19 только 43 человека (около 20%) в предыдущие две недели посещали европейские страны.

Всего за предыдущие сутки в России выявлено 302 случая заражения COVID-19, их общее число увеличилось до 1836; больные обнаружены в 71 из 85 регионов.