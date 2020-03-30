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Пандемия коронавируса ,  
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Большинством новых заразившихся вирусом в Москве оказались люди до 40 лет

Из 212 вновь выявленных в Москве больных COVID-19 только 43 человека (около 20%) в предыдущие две недели посещали европейские страны
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Более половины москвичей, у которых за предыдущие сутки подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, составляют лица младше 40 лет. Согласно данным созданного в столице оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, из 212 вновь выявленных больных COVID-19 102 человека, или 48%, в возрасте от 18 до 40 лет. Кроме того, наличие коронавируса подтверждено у 17 несовершеннолетних (8%).

Оставшиеся 44% составляют граждане старше 40 лет. Большинство из них те, кому еще не исполнилось 65 лет, 58 человек. Лиц старше 65 лет среди вновь выявленных больных COVID-19 «всего» 35.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Оперштаб особо отметил, что из 212 вновь выявленных в Москве больных COVID-19 только 43 человека (около 20%) в предыдущие две недели посещали европейские страны.

Всего за предыдущие сутки в России выявлено 302 случая заражения COVID-19, их общее число увеличилось до 1836; больные обнаружены в 71 из 85 регионов.

В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Общество

В отчете на сайте коммуникационного центра правительства России «Стопкоронавирус.рф» указано, что большинство выявленных за последние сутки больных COVID-19 в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, однако «доля внутренних заражений коронавирусом продолжает расти».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции заявила, что четверть всех выявленных в стране больных COVID-19 заразились на территории России.

«Больше 25% — это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту, по работе», — сказала руководитель ведомства (цитата по ТАСС).

Накануне, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин своим указом обязал всех жителей столицы не покидать жилье. Выходить из дома разрешено только в специально прописанных в документе случаях: вынести мусор, купить продуктов и т.д.

«Вводимые сегодня меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас. Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома», — пояснил Собянин.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва, коронавирус
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