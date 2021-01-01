Собянин пообещал разблокировать социальные карты получившим вакцину

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Москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, смогут вновь воспользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте, когда сделают прививку от коронавируса COVID-19. Об этом в своем блоге сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, прививка действительно снижает риск заражения инфекцией, поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни. В качестве первого шага, как отметил градоначальник, вышеупомянутые категории граждан, смогут вновь воспользоваться социальными картами после того, как они сделают прививку. Карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины, уточнил Собянин.

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