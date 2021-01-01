Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 73,66 (-0,06) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 90,21 (+0,08) Инвестиции, 13:16
Депздрав Москвы отчитался о росте смертности в ноябре в полтора раза Общество, 19:00 Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника 18:58 Сбер подключил к своей платформе блокчейн Waves Enterprise Крипто, 18:37 Гинер рассказал об изменениях в тренерском штабе ЦСКА Спорт, 18:23 Собянин пообещал разблокировать социальные карты получившим вакцину Общество, 18:22 В Испании создадут реестр отказавшихся от вакцины против COVID-19 Общество, 18:16 Объем ставок трейдеров против доллара вырос до максимума за девять лет Инвестиции, 18:11 Росстат зафиксировал рост стоимости оливье и селедки под шубой Экономика, 18:09 Mercedes-Benz Sprinter превратили в автодом за $275 тыс. Авто, 18:07 Собянин продлил зимние каникулы для школьников Общество, 18:05 Минус $6 млрд за сутки. Как в 2020-м теряли деньги на криптовалюте Крипто, 17:59 В больнице рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих Общество, 17:48 Представитель Алибасова объяснил приезд полиции к музыканту Общество, 17:06 Как Триколор научился запускать новые тарифы за два дня Индустрия 4.0, 17:00 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин пообещал разблокировать социальные карты получившим вакцину

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, смогут вновь воспользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте, когда сделают прививку от коронавируса COVID-19. Об этом в своем блоге сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, прививка действительно снижает риск заражения инфекцией, поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни. В качестве первого шага, как отметил градоначальник, вышеупомянутые категории граждан, смогут вновь воспользоваться социальными картами после того, как они сделают прививку. Карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины, уточнил Собянин.

Материал дополняется.

Автор
Михаил Юшков
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter