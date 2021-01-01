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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 75 человек с коронавирусом

С начала пандемии в городе от COVID-19 умерли 11 064 человек
Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости
Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

За прошедшие сутки в Москве умерли 75 человек, у которых ранее выявили коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Число умерших от инфекции с начала ее распространения в Москве достигло 11 064 человек. В России, по данным оперативного штаба, за весь период пандемии умерли 55 265 человек.

Данные оперативного штаба отличаются от информации Росстата. Статистическое ведомство включает в свою отчетность случаи, когда коронавирус выявили уже после смерти, а также летальные исходы от других осложнений на фоне COVID-19. По данным Росстата, общее число умерших с COVID-19 в стране за апрель—ноябрь (с учетом всех четырех категорий) достигло 116 030 человек.

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Фото:Arnold Jerocki / Getty Images

Москва находится на первом месте в России по числу заразившихся коронавирусом. На утро 28 декабря в столице выявили 792,4 тыс. случаев заражений, из них 6,2 тыс. за последние сутки. В России число заболевших достигло 3,078 млн.

Власти Москвы напомнили, что в новогоднюю ночь в столице не будет никаких организованных концертов и мероприятий, а рестораны и кафе должны будут закончить работать для посетителей в 23:00 мск. Для проверки соблюдения этого ограничения будут проведены рейды. Метро и МЦК 31 декабря будут работать круглосуточно. Катки закроются в 22:00 мск, а 1 января продолжат работу по графику выходного дня.

Автор
Анастасия Батманова
пандемия Москва
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