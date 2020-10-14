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Собянин пообещал с 19 октября разблокировать проездные младшеклассников

Фото:Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

С 19 октября транспортные карты учащихся 1–5 классов будут разблокированы. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

После объявленных им двухнедельных каникул с 5 по 18 октября школьники младших классов вернутся к обучению в очном формате, тогда как старшеклассники с 19 октября по 1 ноября будут учиться дистанционно.

По словам мэра, проездные карты учащихся старших классов на это время по-прежнему будут заблокированы.

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Фото:Dana Kesnerova / Xinhua / ZUMA / ТАСС

Помимо этого для сокращения количества контактом между людьми в связи с пандемией еще неделю не будут работать детские досуговые организации и учреждения дополнительного образования, подведомственные правительству Москвы. Ранее Собянин сообщал об их закрытии с 5 по 18 октября.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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