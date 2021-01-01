Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Пашинян заявил о вмешательстве России в случае нападения на Армению Политика, 01:22 Минск понадеялся заключить контракты по нефти с Россией за четыре дня Политика, 01:12 От прибывающих в Турцию начали требовать справку об отсутствии COVID Общество, 01:00 В Москве открылась запись на вакцинацию для большего числа жителей Общество, 00:30 Отели Подмосковья начали принимать гостей только со справкой о COVID-19 Общество, 00:29 Пашинян предложил досрочные выборы по схеме двухлетней давности Политика, 00:12 В Минобороны оценили возможность изменения позиции США по СНВ-3 Политика, 00:07 Россияне оценили шансы на лучший мир после пандемии Общество, 00:01 ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь Бизнес, 00:00 Посол России назвал сроки прибытия первой партии «Спутник V» в Белоруссию Общество, 27 дек, 23:40 В Саудовской Аравии нашли четыре новых месторождения нефти Бизнес, 27 дек, 23:07 В Москве за сутки умерли 76 человек с коронавирусом Общество, 27 дек, 23:04 Ученые объяснили большую заразность нового штамма коронавируса для детей Общество, 27 дек, 22:59 Райкин сообщил о смерти своего соратника и друга Бориса Валуева Общество, 27 дек, 22:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве открылась запись на вакцинацию для большего числа жителей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве открылась запись на вакцинацию против коронавируса для новых категорий жителей города.

«С понедельника, 28 декабря 2020 года мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. Это — занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других», — сообщал на прошлой неделе мэр города Сергей Собянин. В воскресенье он добавил, что запись с понедельника откроется и для пожилых.

Первой вакцину от коронавируса в Германии получила 101-летняя женщина
Общество
101-летняя жительница дома престарелых Эдит Квойцалла.&nbsp;Хальберштадт, Германия

Помимо этого, записаться на прививку смогут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях. Во время новогодних праздников у них будет особо много общения с людьми, объяснил мэр.

Ранее Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Как сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, клинические исследования препарата подтвердили ее безопасность и эффективность для пожилых.

Москва вакцинация Сергей Собянин
Материалы по теме
В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID для пожилых
Общество
В европейских странах началась вакцинация от коронавируса
Общество
Первой вакцину от коронавируса в Германии получила 101-летняя женщина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter