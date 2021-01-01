В Москве открылась запись на вакцинацию для большего числа жителей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве открылась запись на вакцинацию против коронавируса для новых категорий жителей города.

«С понедельника, 28 декабря 2020 года мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. Это — занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других», — сообщал на прошлой неделе мэр города Сергей Собянин. В воскресенье он добавил, что запись с понедельника откроется и для пожилых.

Помимо этого, записаться на прививку смогут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях. Во время новогодних праздников у них будет особо много общения с людьми, объяснил мэр.

Ранее Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Как сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, клинические исследования препарата подтвердили ее безопасность и эффективность для пожилых.