Депздрав Москвы отчитался о росте смертности в ноябре в полтора раза

Почти вся избыточная смертность, по данным Депздрава, связана с коронавирусом.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Москве в ноябре зарегистрировали 14 456 смертей — на 4730, или на 48,6% больше, чем в ноябре прошлого года. Из-за коронавируса COVID-19 как основной причины смерти в прошлом месяце умерли 3418 человек, сообщает департамент здравоохранения столицы.

По подсчетам Депздрава, превышение смертности по отношению к средненоябрьской за последние три года составило 4696 случаев. Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти из 14 456 летальных исходов отмечен в 4542 случаях, что обосновывает 97% от всей избыточной смертности за ноябрь, отмечают в депздраве.

В ноябре, как отметили в депздраве, наблюдался рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Если в октябре в среднем выявляли 4244 случая заболевания в сутки, то в ноябре — уже 6053. Несмотря на это, доля умерших увеличилась незначительно, всего на 0,2% (с 1,7% в октябре до 1,9% в ноябре).