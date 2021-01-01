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Пандемия коронавируса ,  
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Депздрав Москвы отчитался о росте смертности в ноябре в полтора раза

Почти вся избыточная смертность, по данным Депздрава, связана с коронавирусом.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Москве в ноябре зарегистрировали 14 456 смертей — на 4730, или на 48,6% больше, чем в ноябре прошлого года. Из-за коронавируса COVID-19 как основной причины смерти в прошлом месяце умерли 3418 человек, сообщает департамент здравоохранения столицы.

По подсчетам Депздрава, превышение смертности по отношению к средненоябрьской за последние три года составило 4696 случаев. Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти из 14 456 летальных исходов отмечен в 4542 случаях, что обосновывает 97% от всей избыточной смертности за ноябрь, отмечают в депздраве.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В ноябре, как отметили в депздраве, наблюдался рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Если в октябре в среднем выявляли 4244 случая заболевания в сутки, то в ноябре — уже 6053. Несмотря на это, доля умерших увеличилась незначительно, всего на 0,2% (с 1,7% в октябре до 1,9% в ноябре).

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Вместе с тем, как подчеркнули в депздраве, коронавирус обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти. В прошлом месяце 1124 человека умерли от других причин, но с положительным тестом на COVID-19. Эта инфекция оказала существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 188 случаях.

За весь период пандемии, по подсчетам департамента здравоохранения, в Москве летальность от коронавируса составляет 2,23% с учетом случаев, в которых COVID-19 был основной причиной, и 3,83%, если учесть все случаи, где вирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на утро 29 декабря в России COVID-19 выявили у более чем 3,1 млн человек, из которых 2,5 млн выздоровели, 55 827 скончались. Москва — лидер по показателям заболеваемости и смертности от коронавируса. В столице, по подсчетам оперативного штаба, заразились 798 тыс., умерли 11 064 человека.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Юшков
департамент здравоохранения Москвы коронавирус COVID-19 статистика
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