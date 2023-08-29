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Индийская миссия нашла на южном полюсе Луны серу и металлы

Фото: ISRO / Twitter
Фото: ISRO / Twitter

Индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-3» обнаружила на южном полюсе спутника Земли следы серы, кислорода, а также металлов, в том числе железа, титана и хрома, сообщила в своем аккаунте в X (бывший Twitter) Индийская организация космических исследований (ISRO).

«Прибор лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии, установленный на борту аппарата, однозначно подтверждает присутствие серы (S) на поверхности Луны вблизи южного полюса», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что также подтверждено наличие алюминия (Al), кальция (Ca), железа (Fe), хрома (Cr), титана (Ti), кремния (Si) марганца (Mn) и кислорода (O)

В ISRO добавили, что сейчас ведутся поиски водорода (H).

Материал дополняется

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Чандраян-3