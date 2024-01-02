Предшественники «Луны-25»: самые известные лунные миссии СССР

«Луна-3»

На фото: макет автоматической межпланетной станции «Луна-3» в павильоне «Космос» на ВДНХ. 1967 год

Год миссии: 1959 (ранее в том же году стартовали «Луна-1» и «Луна-2»)

Основные достижения: автоматическая станция «Луна-3», облетев спутник, передала на Землю первое в истории фото его обратной стороны.

«Луна-3» была запущена на ракете-носителе «Восток-Л». Специально для миссии была разработана автономная система ориентации и стабилизации «Чайка», а также телевизионная система, устойчивая к радиационному излучению и воздействию безвоздушного пространства.

Через три дня после запуска, 7 октября, космический аппарат сфотографировал обратную сторону Луны. Фотографирование двумя камерами с разными объективами длилось 40 минут. Станция наблюдения за полетом находилась в Крыму — на территории полуострова во время сеанса связи выключали все устройства, которые могли создать помехи. Кроме фотосъемки также проводились исследования космической радиации и состава межпланетного газа.