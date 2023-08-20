Эксперты оценили последствия крушения «Луны-25» для лунной программы

«Луна-25» потеряла связь с Землей и разбилась, прекратив свое существование. Эксперты выразили надежду, что Россия не поставит после этого на паузу лунные миссии

Фото: NASA

Россия вряд ли выбыла из лунной гонки из-за крушения «Луны-25», но сейчас важно проанализировать причины произошедшего, заявили РБК опрошенные эксперты.

Заведующий отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ Владислав Шевченко

«Здесь чистая техника, что там случилось, как случилось… Станции нет. Глубоко задуманный эксперимент не удался. Если учесть, что китайский луноход ходит по обратной стороне Луны и успешно совершает попутные исследование, передает все это на Землю, что можно сказать…Были такие надежды. В смысле науки будем надеяться на «Чандраян-3», который точно должен был в принципе повторить программу «Луны-25», то есть исследовать полярную область, в южной полярной области он будет осуществлять посадку. Посадка и луноход что-то должны дать о южной полярной области, в смысле науки, общей науки, будем надеяться на эти результаты».

Эксперт ракетно-космической отрасли, историк космонавтики Александр Железняков

«Относительно того из-за чего это могло случиться, не буду выдвигать каких-либо версий, надо дождаться работы аварийной комиссии, которая представит наиболее вероятную причину происшедшего.

Любая неудача в космосе, она априори сказывается на дальнейших планах либо отдельной страны, либо отдельной программы, но обязательно сказывается. В нашем случае вероятнее всего придется изменить подход к созданию новых космических станций, потому что за 47 лет, которые прошли с момента запуска предыдущей станции, многое изменилось. И наука ушла вперед, и техника ушла вперед, мы, к сожалению, за эти годы несколько растеряли свои компетенции и в межпланетных полетах, и в посадках на другие планеты. Мы вынуждены будем несколько умерить свои амбиции и понять, что нам придется всему вновь учиться. И в этом случае наверное все-таки стоило бы изменить программу, уйти от создания дорогостоящих многофункциональных аппаратов, которые призваны решать комплексные задачи по исследованию Луны и окололунного пространства, а для начала на более простых машинах отработать основные элементы этих межпланетных перелетов. И только после этого уже приступать к масштабному изучению Луны. У нас сейчас такие планы есть, они относятся к 30-м годам XXI века. Но то, что сейчас мы должны сделать, — мы должны научиться уверенно летать к Луне, уверенно садиться на ее поверхность и только после этого приступать к осуществлению грандиозных планов в одиночку или с Китаем, или c другими странами. Но все равно основная нагрузка по обеспечению этого грузопотока между Землей и Луной ляжет на наши плечи, так что нам и предстоит этому научиться».

Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований академии Анатолий Петрукович

«Это очень печальное событие. Нужно понять, почему это произошло, какие уроки надо вынести для будущих проектов — это очень важное мероприятие, сейчас единственное которое можно сделать, я думаю, что комиссия этим займется. Сейчас пока рано говорить, какое это произведет влияние на будущую лунную программу, я думаю комиссия, которая будет создана, она в том числе вынесет предложения по поводу продолжения [программы]».

Советский и российский астроном, академик РАН Михаил Маров

«Необходимо сделать выводы из этого, и очень серьезные. Я думаю, мы не выбыли из лунной гонки. Если руководство «Роскосмоса» примет, с моей точки зрения, разумное решение, то миссию надо в ближайшее время повторить, для этого у нас есть все».

Накануне в 14:57 с «Луной-25» была утрачена связь. Как пояснил «Роскосмос», это произошло во время перехода на предпосадочную орбиту, что не позволило «выполнить маневр с заданными параметрами». Утром 20 августа госкорпорация сообщила, что миссия перестала существовать — она разбилась о поверхность Луны.

Эксперты еще до произошедшего предупреждали, что прилунение будет сложным. «Подобные миссии всегда рисковые: во всем мире вероятность успешного завершения такого рода миссий оценивается где-то порядка 70%», — докладывал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом. Разработчик аппарата, НПО имени Лавочкина, оценивало вероятность успеха в 80%, а российский астроном Владимир Сурдин в интервью «РИА Новости» оценил вероятность завершения миссии по плану в 50%. Глава Института космической политики Иван Моисеев указал, что если миссия завершится успехом — «значит, очень здорово повезло».

«Луна-25» была первой почти за полвека экспедицией к спутнику Земли для России — запуск станции «Луна-24» произошел в 1976 году советскими учеными. Он вернулся на Землю со 170 граммами лунного грунта.

Новая миссия до крушения успела обнаружить удар микрометеорита, принадлежащего к метеорному потоку Персеиды, передать снимок не видимого с Земли участка Луны, а также измерить потоки гамма-лучей и нейтронов, исходящих от поверхности естественного спутника Земли.