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«Прагьян» передал первые данные о неожиданно горячей поверхности Луны

Индийский луноход «Прагьян» передал первые данные о неожиданно горячем Южном полюсе Луны
«Чандраян-3» прилунилась в районе малоизученного Южного полюса Луны, где ученые рассчитывали обнаружить запасы воды в виде льда. Луноход «Прагьян» передал первые данные — температура там оказалась 70 градусов по Цельсию
Фото: ISRO / Reuters
Фото: ISRO / Reuters

Индийский луноход «Прагьян» передал на Землю первые научные данные, которые во многом меняют представления о Южном полюсе Луны. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети «X» (ранее Twitter).

«ChaSTE (поверхностный термофизический эксперимент «Чандра») измеряет температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса, чтобы понять температурный режим на поверхности Луны», — говорится в сообщении. Аппарат оснащен датчиком температуры с механизмом, способным измерять температуру лунной почвы на глубине до 10 см.

В публикации также приводится график температур. «Представленный график иллюстрирует изменения температуры лунной поверхности/приповерхностного слоя на различных глубинах, зафиксированные во время проникновения зонда. Это первый подобный профиль южного полюса Луны», — сообщает индийское космическое ведомство.

Как сообщил агентству Press Trust of India сотрудник ISRO Би Дарукеша, полученные данные оказались неожиданными для специалистов. «Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали», — цитирует агентство слова ученого.

Лунную миссию «Чандраян-3» с луноходом на борту запустили 14 июля из Космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. В начале августа Индийское космическое агентство сообщило, что вывело станцию на орбиту Луны. 23 августа «Чандраян-3» выполнил первую в истории Индии мягкую посадку в районе малоизученного Южного полюса, где, как предполагают ученые, есть запасы водяного льда. Там же ранее планировала прилуниться российская станция «Луна-25», но в итоге потерпела крушение.

Луноход миссии «Чандраян-3» проработает в окрестностях полюса примерно одни лунные сутки (около 14 земных дней) Аппарат изучает грунт и рельеф Луны, а также ищет следы тектонической активности. Пока мягкую посадку на Луне удавалось совершить только США, СССР и Китаю. Таким образом, Индия стала четвертой державой, добившейся мягкой посадки на спутник.

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«Прагьян» передал первые данные о неожиданно горячей поверхности Луны
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Как объяснял РБК специалист по космическим аппаратам, автор телеграм-канала о космосе «Добрый Овчинников» Илья Овчинников, и российская и индийская миссии должны были прилуняться в одной зоне Южного полюса, но некоторые работы, запланированные в рамках «Чандраян-3», у России для «Луны-25» не предполагались. «Миссия «Чандраян-3» выглядит следующим образом: там идет посадка, выпуск небольшого луноходика, который может там перемещаться, расширять зону. У нас это предполагалось на «Луне-27». У них [миссий «Чандраян-3» и «Луна-25»] есть различные схожие приборы по поиску воды и анализу реголита, но они могут, если не ошибаюсь, то ли на 25, то ли на 30 см делать исследования, а у нас это до 60 см. У них есть приборы для определения сейсмической активности на Луне — то, что у наc это закладывалось на «Луне-27», а на «Луне-25» этого не предусматривалось», — отмечал эксперт.

Что касается целей, то одна из основных — это поиск на Южном полюсе воды в виде льда под слоем реголита (лунного грунта). Нужно понять ее состав, происхождение и особенности, а также как можно использовать, отмечал Овчинников.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Луна вода температура Индия Чандраян-3
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