Роскосмос предложил повторить миссию «Луны-25» к 2026 году

Борисов: миссию на Южный полюс Луны могут повторить к 2026 году

Роскосмос рассмотрит возможность повторения миссии на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.во время рабочего совещания в НПО «Лавочкина».

Борисов подчеркнул, что крушение «Луны-25» не остановит лунную программу. «Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», — сказал глава госкорпорации.

Ранее запуск аппарата «Луна-26» планировался на 2027 год. 21 августа Борисов сообщил, что работы по миссии могут быть форсированы.

Материал дополняется.