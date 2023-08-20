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Миссия «Луна-25» потерпела крушение

«Роскосмос»: миссия «Луна-25» разбилась о поверхность Луны
Сюжет
Миссия «Луна-25»
Вчера с «Луной-25» прервалась связь, попытки ее восстановить не увенчались успехом, аппарат прекратил свое существование. Эксперты предупреждали о невысоких шансах на успех из-за сложности миссии
Станция &laquo;Луна-25&raquo;
Станция «Луна-25» (Фото: Роскосмос)

По предварительным расчетам, станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратив свое существование, сообщил «Роскосмос».

Связь с «Луной-25» прервалась накануне, около 14:57 мск. Попытки возобновить связь в течение двух дней не дали результата.

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — говорится в сообщении госкорпорации.

«Роскосмос» пообещал сформировать специальную межведомственную комиссию для выяснения причин потери аппарата.

Накануне вечером во время перехода на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. Она не позволила «выполнить маневр с заданными параметрами», отмечал «Роскосмос». Госкорпорация при этом не уточнила, как произошедшее повлияет на прилунение аппарата.

«Роскосмос» оценивал вероятность успеха миссии в 70%, в июле разработавшее устройство НПО имени Лавочкина заявило о 80% шансов на успех. При этом российский астроном Владимир Сурдин в интервью «РИА Новости» оценил вероятность завершения миссии по плану в 50% из-за сложности полета. «Если она сядет — значит, очень здорово повезло», — сказал Би-би-си глава Института космической политики Иван Моисеев.

Со слов Моисеева, сложность миссии заключается в неизвестности рельефа, куда собирается прилуниться аппарат. Как правило, аварии связаны с программированием самого процесса и планированием. «Те аварии, которые были раньше, они были связаны с тем, что рельеф был неизвестен, и, скажем, посадка одной стороной станции на камень, если он достаточно большой, вела к общей неудаче. Кратер или еще куда-то», — сказал он.

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«Луна-25» стала первой почти за полвека экспедицией к спутнику Земли для России. Запуск станции произошел 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области, она должна совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа. На окололунную орбиту станция вышла 16 августа.

«Луна-25» успела измерить потоки гамма-лучей и нейтронов, исходящих от поверхности естественного спутника Земли, установить параметры окололунной плазмы и газопылевой экзосферы, передать снимок не видимого с Земли участка Луны, а также выявить удар микрометеорита, принадлежащего к метеорному потоку Персеиды.

Предыдущий запуск в рамках этого проекта, станция «Луна-24», был запущен советскими учеными в 1976 году. Аппарат доставил на Землю 170 граммов лунного грунта. Ученые предположили, что в нем содержалась вода в концентрации 0,1% по массе.

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Луна-25 Луна Роскосмос