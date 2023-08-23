Индийская станция успешно прилунилась после «15 минут ужаса»

Для Индии это третья по счету миссия. Перед этим совершить мягкую посадку на спутнике пыталась российская «Луна-25». Целями обеих миссий был малоизученный Южный полюс. Как предполагают ученые, там есть запасы водяного льда

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Индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-3» успешно села на поверхность Луны. За посадкой в прямом эфире наблюдал премьер Нарендра Моди.

Космический корабль «Чандраян-3» с орбитальным аппаратом, посадочным модулем и лунным ровером запустили 14 июля на ракете-носителе LVM 3 из Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

5 августа корабль вышел на орбиту вокруг Луны, а 12 августа посадочный модуль «Чандраян-3» отделился от перелетного. Двигательный модуль остался на орбите вокруг Луны и будет работать как спутник-ретранслятор.

В последние 15 минут своего спуска к поверхности Луны посадочный модуль должен был совершить критический маневр — перейти из горизонтального положения в вертикальное, повернувшись почти на 90 градусов. Бывший глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван называл этот этап «15 минутами ужаса». Прошлая миссия — «Чандраян-2» — потерпела неудачу при попытке мягкой посадки. Аппарат не смог выполнить этот переход и столкнулся с Луной всего в 7,42 км от расчетной точки посадки. А «Чандраян-3» это удалось.

Какая по счету миссия

Люди совершают молитву за безопасную посадку космического корабля «Чандраян-3» на Луну. Нью-Дели, Индия, 23 августа 2023 года (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Для Индии это уже третья по счету миссия. Первую запустили в 2008 году. Корабль «Чандраян-1» состоял из орбитального аппарата и лунного ударного зонда. Аппарат совершил 3,4 тыс. оборотов вокруг Луны и отправил более 70 тыс. изображений ее поверхности, в том числе изображение места посадки американского корабля «Аполлон-15» и следов, оставленных луноходами, которые использовали астронавты. На высоте 100 км лунный ударный зонд отстыковался от «Чандраян-1» и совершил жесткую посадку недалеко от кратера Шеклтон, расположенного рядом с Южным полюсом Луны. Результатом миссии стало получение предварительных данных о том, что на Луне может быть вода. В августе 2009 года связь с «Чандраян-1» была потеряна.

«Чандраян-2», также включавший орбитальный и посадочный модули и лунный ровер, был запущен в 2019 году. Миссия оказалась успешной наполовину. Во время заключительного этапа торможения произошел сбой, аппарат отклонился от намеченной траектории, совершил жесткую посадку и вышел из строя. Однако орбитальный модуль по-прежнему вращается вокруг Луны и изучает спутник.

Какие цели у «Чандраян-3»

Станция состоит из трех частей. Это:

двигательный модуль массой 2145 кг, из которых 1696 кг — это топливо;

посадочный модуль, названный «Викрам» в честь основателя ISRO. Его масса — почти 1750 кг с учетом лунохода;

лунный ровер «Прагьян» (с санскрита — «мудрость») массой 26 кг.

Нарендра Моди наблюдает за прилунением «Чандраян-3» (Фото: ISRO)

Лунная станция села в районе малоизученного Южного полюса, где, как предполагают ученые, есть запасы водяного льда. Там же ранее планировала прилуниться российская станция «Луна-25», но в итоге потерпела крушение.

После отработки технологии мягкой посадки «Чандраян-3» должна провести ряд научных экспериментов, в том числе провести сейсмические исследования, изучить лунную поверхность и грунт. Пока мягкую посадку на Луне удавалось совершить только США, СССР и Китаю. Таким образом, Индия стала четвертой державой, добившейся мягкой посадки на спутник.

Похожи ли индийская и российская миссии

Задачи у «Чандраян-3» и «Луны-25» примерно аналогичные, а если и есть какие-то отличия, то только в инструментарии, в особенностях приборов, отметил в беседе с РБК советский и российский астроном, академик РАН Михаил Маров. «А так основная цель, конечно, — это определение содержания водяного льда и летучих компонентов», — сказал он.

Обе миссии должны были прилуняться в одной зоне Южного полюса, но некоторые работы, запланированные в рамках «Чандраян-3», у России для «Луны-25» не предполагались, отметил в разговоре с РБК специалист по космическим аппаратам, автор телеграм-канала о космосе «Добрый Овчинников» Илья Овчинников. «Миссия «Чандраян-3» выглядит следующим образом: там идет посадка, выпуск небольшого луноходика, который может там перемещаться, расширять зону. У нас это предполагалось на «Луне-27». У них [миссий «Чандраян-3» и «Луна-25»] есть различные схожие приборы по поиску воды и анализу реголита, но они могут, если не ошибаюсь, то ли на 25, то ли на 30 см делать исследования, а у нас это до 60 см. У них есть приборы для определения сейсмической активности на Луне — то, что у наc это закладывалось на «Луне-27», а на «Луне-25» этого не предусматривалось», — говорит эксперт.

Вид с посадочного модуля «Чандраян-3» во время вывода на лунную орбиту, 5 августа 2023 года (Фото: ISRO / Reuters)

Что касается целей, то одна из основных — это поиск на Южном полюсе воды в виде льда под слоем реголита (лунного грунта). Нужно понять ее состав, происхождение и особенности, а также как можно использовать, отмечает Овчинников.

В свою очередь, Маров добавляет, что воду и летучие компоненты также ищут не просто ради самого факта такой находки, но и чтобы «связать это с очень и очень актуальной проблемой эволюции Луны». Изначально Луна могла иметь сравнительно мало этих компонентов, но сейчас есть предположение, что достаточно большое количество этих элементов находится в приполярных областях Луны. Там достаточно много затененных областей, и если вода и летучие вещества туда попадают, то гораздо меньше оттуда испаряются, поясняет Маров.

Попасть в эти области вода и летучие вещества могли в результате бомбардировок малыми телами — кометами, астероидами. «Собственно, с этими процессами связаны очень многие интересные особенности: какова была история Луны, как она эволюционировала. В кометах предполагают даже наличие неких предшественников жизни. Поэтому, изучая вот эти компоненты, мы надеемся, что как-то прольем свет на то, как начиналась, зарождалась жизнь в просторах космоса», — заключил астроном.