Индийская станция передала первый снимок с поверхности Луны

Индийская станция передала первый снимок с поверхности Луны

Фото: ISRO / Twitter

Индийская лунная станция «Чандраян-3» передала первую фотографию с поверхности Луны, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в X (ранее — Twitter).

«Установлена связь между посадочным модулем Ч-3 («Чандраян-3». — РБК) и MOX—ISTRAC, Бангалор. Вот изображения с камеры <...> сделанные во время спуска», — сказано в сообщении.

Посадочный модуль станции «Чандраян-3» совершил успешную посадку на Луну днем 23 августа. Это сделало Индию четвертой страной, которая смогла добиться мягкой посадки на спутник Земли, после США, СССР и Китая.

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