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Путин рассказал о начале учебного года в условиях коронавируса

Президент подтвердил, что занятия в школах и вузах начнутся 1 сентября, и призвал соблюдать санитарные рекомендации «насколько это возможно». Путин отметил, что некоторые меры, например, ношение масок, могут доставить сложности
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Новый учебный год в России начнется 1 сентября, во время занятий необходимо стараться соблюдать требования безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Решение принято и на региональном уровне, и на правительственном», — указал Путин отвечая на вопрос, точно ли школьники и студенты пойдут в учебные заведения 1 сентября. Он подтвердил, что занятия будут проходить в очном формате.

Президент отметил, что необходимо «сделать все» для исполнения требований санитарных врачей — «там, где можно», и «насколько можно».

«Иногда это и тяжело, для преподавателей это непросто, мы должны это все понять. Сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали. Нам было бы легко? Через десять минут нам стало бы уже не по себе», — сказал Путин.

Материл дополняется.

Автор: Анна Громова
Теги: Владимир Путин, учебный год, коронавирус
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