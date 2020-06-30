Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся», — сказал министр. По его словам, к этому также готовятся дети и учителя.
Кравцов отметил, что с учетом ситуации с коронавирусом меры эпидемиологической защиты будут усилены, по этому вопросу ведется работа с регионами.
17 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что есть «высокая доля уверенности», что учащиеся вернутся в школы 1 сентября.