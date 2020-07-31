Минобрнауки обяжет носить маски в вузах в новом учебном году
Студенты и преподаватели вузов должны будут носить маски во время занятий в новом учебном году, это будет обязательным требованием для всех, у кого нет антител к коронавирусу, сообщил глава Минобразования Валерий Фальков во время встречи с ректорами российских вузов. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства науки и высшего образования.
«Ношение масок будет обязательным требованием», — сказал Фальков. По его словам, университеты должны обеспечить масками студентов и преподавателей. Тем педагогам, которые читают лекции, разрешат это делать без масок.
Также обязательным станет измерение температуры на входе в вузы, для чего все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Учебные аудитории нужно будет оснастить приборами для дезинфекции воздуха.
Иностранным студентам после прибытия в страну будет необходимо выдержать 14-дневный карантин и сдать тест на вирус. Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к занятиям в онлайн-формате.