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Минобрнауки обяжет носить маски в вузах в новом учебном году

Российский университет транспорта (МИИТ)
Российский университет транспорта (МИИТ) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Студенты и преподаватели вузов должны будут носить маски во время занятий в новом учебном году, это будет обязательным требованием для всех, у кого нет антител к коронавирусу, сообщил глава Минобразования Валерий Фальков во время встречи с ректорами российских вузов. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства науки и высшего образования.

«Ношение масок будет обязательным требованием», — сказал Фальков. По его словам, университеты должны обеспечить масками студентов и преподавателей. Тем педагогам, которые читают лекции, разрешат это делать без масок.

Также обязательным станет измерение температуры на входе в вузы, для чего все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Учебные аудитории нужно будет оснастить приборами для дезинфекции воздуха.

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Фото: Burhan Ozbilici / AP

Иностранным студентам после прибытия в страну будет необходимо выдержать 14-дневный карантин и сдать тест на вирус. Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к занятиям в онлайн-формате.

Фальков также сообщил, что вузы вправе самостоятельно решать, нужно ли сдвинуть начало учебного года на два месяца. «Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября», — сказал он.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 839,9 тыс. Всего в стране от COVID-19 умерли 13 963 человек. Выздоровели с начала эпидемии более 638,4 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Министерство образования и науки
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