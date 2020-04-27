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Министр на примере дочери сообщил о неготовности школ к онлайн-обучению

Министр просвещения признал, что для многих семей переход на дистанционное обучение был шоком. Однако приоритетом оставалось здоровье школьников и учителей
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «Коммерсанту» заявил, что не все школы и учителя были готовы к переходу на дистанционное обучение.

«Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки», — сообщил глава ведомства.

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Кравцов заявил, что подготовиться к техническим проблемам было невозможно, потому что никто не был готов к резким нагрузкам. «Даже YouTube и Netflix были вынуждены принять меры, чтобы справиться с нагрузкой на трафик. Российские образовательные порталы не стали исключением», — отметил он.

Министр рассказал, что в его ведомстве понимали все сложности ситуации, однако приоритетом было здоровье детей и учителей.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Кравцов также признал, что обеспечить все семьи ноутбуками и смартфонами невозможно, однако самым нуждающимся все же удалось передать 50 тыс. единиц техники.

Ранее в апреле министр просвещения отмечал, что эпидемия коронавируса в России не повлияет на ЕГЭ. По его словам, сроки проведения выпускных экзаменов перенесли, чтобы у учеников 9-х и 11-х классов была возможность лучше подготовиться.

Первый единый госэкзамен был запланирован на 25 мая, однако его перенесли на 8 июня. Основной этап должен завершиться 29 июня, а последним резервным днем для сдачи ЕГЭ сделали 22 сентября. В начале апреля Кравцов допустил, что дату сдачи ЕГЭ могут снова перенести.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Кравцов, дистанционное обучение
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