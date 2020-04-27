Министр на примере дочери сообщил о неготовности школ к онлайн-обучению

Министр просвещения признал, что для многих семей переход на дистанционное обучение был шоком. Однако приоритетом оставалось здоровье школьников и учителей

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «Коммерсанту» заявил, что не все школы и учителя были готовы к переходу на дистанционное обучение.

«Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки», — сообщил глава ведомства.

Кравцов заявил, что подготовиться к техническим проблемам было невозможно, потому что никто не был готов к резким нагрузкам. «Даже YouTube и Netflix были вынуждены принять меры, чтобы справиться с нагрузкой на трафик. Российские образовательные порталы не стали исключением», — отметил он.

Министр рассказал, что в его ведомстве понимали все сложности ситуации, однако приоритетом было здоровье детей и учителей.