В Минпросвещения опровергли данные об обязанности учителей носить маски

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Нет предписания, согласно которому все учителя с начала учебного года должны надеть защитные маски для работы в школах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

«Нет предписания всем учителям страны надеть маски с 1 сентября, при этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты — вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах и он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне» — отметили в пресс-службе.

Ранее ТАСС со ссылкой на горячую линию Минпросвещения сообщил, требование носить маски предъявят именно учителям. «Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить» — говорил собеседник агентства.

В августе глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год по всей стране начнется 1 сентября в очном режиме. Министр также подчеркнул, что решение о проведении торжественных линеек в школах будут принимать региональные администрации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице они проходить не будут.