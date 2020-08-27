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Пандемия коронавируса ,  
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В вузах не будут требовать сдавать анализы на COVID перед началом учебы

Студентам и сотрудникам российских вузов не придется сдавать анализы на коронавирус перед началом нового учебного года. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Министерства образования и науки.

«Сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется», — уточняется в сообщении.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Иностранцы после приезда в Россию обязаны будут до занятий пройти двухнедельный карантин с обследованием на COVID-19 методом ПЦР.

Ранее глава Минобразования Валерий Фальков говорил, что на занятиях в новом учебном году студенты и преподаватели вузов, у которых нет антител к коронавирусу, должны будут использовать медицинские маски, а на входе в вуз будут обязательно измерять температуру. При этом читать лекции педагоги смогут без масок.

В Москве все работники сферы образования до 1 сентября пройдут бесплатное тестирование на коронавирус.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, учебный год, Минобрнауки, анализы
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