Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву

Осужденного за подготовку теракта Олега Сенцова доставили в Москву после смягчения меры пресечения главному редактору украинского «РИА Новости» Кириллу Вышинскому, которого суд в Киеве освободил из СИЗО

Олег Сенцов (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам в колонии по обвинению в подготовке терактов, этапировали из ИК-8, расположенной в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в Москву. Об этом сообщает источник ТАСС. Собеседник «Интерфакса» уточняет, что Сенцова этапировали в московское СИЗО № 2 («Бутырка»). В свою очередь, Telegram-канал Baza сообщает, что режиссера поместили в следственный изолятор «Лефортово».

«Пока у меня нет информации», — сказала РБК координатор информационного центра ФСИН России Александра Самарина. РБК направил запрос в московское управление службы.

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил РБК, что у него нет информации об этапировании его клиента.

Сенцова доставили в Москву после решения Киевского апелляционного суда освободить из-под стражи главного редактора украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского, который провел в СИЗО более 400 дней. В мае прошлого года его обвинили в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в госизмене.

Ранее источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал РБК, что Москва и Киев обсуждают формулу обмена «33 на 33» человека без учета Вышинского. Обсуждение сценария обмена по этой формуле РБК подтвердили два других собеседника, знакомых с деталями переговорного процесса с обеих сторон. Еще один собеседник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что Россия не настаивает на обязательном обмене Вышинского — для нее принципиален факт его освобождения. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, собеседники РБК сказать затруднились.