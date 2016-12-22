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Сестра Сенцова получила за него премию Сахарова
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Сестра Сенцова получила за него премию Сахарова
Общество, 17:31
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Сестра Сенцова получила за него премию Сахарова

Председатель Европарламента Антонио Таяни вручил присужденную украинскому режиссеру Олегу Сенцову премию им. Андрея Сахарова «За свободу мысли» его сестре Наталье Каплан. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

«Олег Сенцов был номинирован [на премию] за его мирный протест против незаконной оккупации его родного Крыма», — сказал Таяни. Он добавил, что голодовка режиссера и его смелая общественная позиция сделала его символом борьбы за освобождение политзаключенных во всем мире. Таяни также призвал к освобождению Сенцова и всех других задержанных украинских граждан.

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Европарламент присудил Сенцову правозащитную премию в конце октября. Кандидатуру украинского режиссера выдвигала фракция «Европейской народной партии». Еврокомиссар по вопросам расширения политики и добрососедства Йоханнес Хан призывал дать Сенцову возможность лично получить правозащитную премию.

В мае Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех находящихся в России украинских политзаключенных. Он продержался без еды 125 дней и за это время потерял 20 кг. Свое решение прекратить голодовку режиссер объяснил тем, что его могут начать кормить принудительно.

В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам тюремного заключения, обвинив его в подготовке терактов в Крыму.
 

Теги: Олег Сенцов , Европарламент , Премия
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