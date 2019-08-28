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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,09%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Украинский кризис ,  
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Суд в Киеве освободил из-под стражи Кирилла Вышинского
Главный редактор украинского «РИА Новости», который находился под стражей более 400 дней, освобожден под личное обязательство

Киевский апелляционный суд принял решение освободить главного редактора украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского. Об этом сообщает «РИА Новости».

Мера пресечения изменена на личное обязательство, журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.

Кроме того, суд постановил отменить постановление Подольского районного суда Киева, которым Вышинскому ранее был продлен арест. Его обязали по первому требованию сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Сразу после оглашения приговора журналиста освободили в зале суда, выпустив из стеклянного бокса.

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Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя освобождение Вышинского из-под стражи, приветствовала это решение. «Мы пока просто очень, ОЧЕНЬ рады за Кирилла. И от меня лично — низкий поклон всем, кто помогал. [Омбудсмену по правам человека в России Татьяне] Москальковой, [главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею] Венедиктову, юристам — и всем тем, кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными», — написала она в Twitter.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев считает, что решение об освобождении Вышинского «подтверждает политический характер состряпанного дела». «И [президент Украины Владимир] Зеленский таким образом усилил свои переговорные позиции», — сказал Киселев «РИА Новости».

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Сам Вышинский, комментируя решение суда, сказал, что еще не определился с конкретными планами, но намерен участвовать в судебном процессе, пишет «РИА Новости».

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года и провел в СИЗО более 400 дней. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Все предъявленные обвинения Вышинский не признал. За это время суд восемь раз продлевал журналисту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Киев, освобождение, главный редактор
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