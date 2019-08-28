Суд в Киеве освободил из-под стражи Кирилла Вышинского

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя освобождение Вышинского из-под стражи, приветствовала это решение. «Мы пока просто очень, ОЧЕНЬ рады за Кирилла. И от меня лично — низкий поклон всем, кто помогал. [Омбудсмену по правам человека в России Татьяне] Москальковой, [главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею] Венедиктову, юристам — и всем тем, кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными», — написала она в Twitter.
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев считает, что решение об освобождении Вышинского «подтверждает политический характер состряпанного дела». «И [президент Украины Владимир] Зеленский таким образом усилил свои переговорные позиции», — сказал Киселев «РИА Новости».
Сам Вышинский, комментируя решение суда, сказал, что еще не определился с конкретными планами, но намерен участвовать в судебном процессе, пишет «РИА Новости».
Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года и провел в СИЗО более 400 дней. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Все предъявленные обвинения Вышинский не признал. За это время суд восемь раз продлевал журналисту меру пресечения в виде содержания под стражей.