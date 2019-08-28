Суд в Киеве освободил из-под стражи Кирилла Вышинского

Главный редактор украинского «РИА Новости», который находился под стражей более 400 дней, освобожден под личное обязательство

Киевский апелляционный суд принял решение освободить главного редактора украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского. Об этом сообщает «РИА Новости».

Мера пресечения изменена на личное обязательство, журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.

Кроме того, суд постановил отменить постановление Подольского районного суда Киева, которым Вышинскому ранее был продлен арест. Его обязали по первому требованию сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Сразу после оглашения приговора журналиста освободили в зале суда, выпустив из стеклянного бокса.