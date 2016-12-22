Режиссер Олег Сенцов объяснил свое решение прекратить голодовку

По словам Сенцова, он пошел на прекращение голодовки из-за перспективы принудительного кормления. «145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута», — написал он

Олег Сенцов (Фото: 89.fsin.su)

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по статье о терроризме, объяснил свое решение прекратить голодовку в письме, которое он передал через своего адвоката Дмитрия Динзе «Новой газете».

В письме Сенцов сообщает, что принял такое решение из-за перспективы перевода на принудительное кормление. «В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания», — написал режиссер, отметив, что принудительное кормление будет проводиться «в рамках реанимационных мероприятий».

Сенцов также отметил, что его желания при этом учитываться не будут, — «якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящие».

«В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего числа, т.е. с 06.10.18 года», — говорится в письме.

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