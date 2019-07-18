Киев предложил Москве одновременно освободить Вышинского и Сенцова

В офисе президента Украины в ответ на предложение Кремля освободить журналиста Кирилла Вышинского предложили сделать шаг навстречу и отпустить режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщила прес-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook.
«В офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского, как первого шага доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать шаг навстречу, освободив Олега Сенцова», — написала Мендель. Она предложила сделать это одновременно.
Днем 18 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Вышинского могло бы стать первым шагом к нормализации отношений Москвы и Киева.
РБК направил запрос Пескову.