Движение автомобилей на Крымском мосту перекрыли в третий раз за ночь

На Крымском мосту в третий раз за ночь перекрыли автомобильное движение

До этого движение временно приоткрывали и затем восстанавливали в полдвенадцатого и три часа ночи. Находящихся на мосту призвали сохранять спокойствие

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автотранспорта на Крымском мосту вновь временно перекрыли, сообщил телеграм-канал с оперативной информацией по обстановке на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ранее в ночь с 28 на 29 июля движение два раза перекрывали: в 23:34 и 3:04, каждый раз его восстанавливали спустя час с небольшим.

20 июля Крымский мост был временно закрыт, на нем раздавались сигналы воздушной тревоги. Спустя 12 минут движение по мосту восстановили. За три дня до этого сооружение атаковали два украинских надводных беспилотника. Погибли два человека, один пролет автодорожной части по направлению в Тамань был полностью разрушен. На пролете по направлению в Керчь произошло осевое смещение на 70-80 см, но сам он находится на опоре. После этого движение на мосту регулярно перекрывают.

После первой атаки на Крымский мост, которая произошла в октябре 2022 года, был введен досмотр машин. Автомобили без багажа или с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа осматривают с помощью сканера. Грузовые машины при этом не пропускаются.