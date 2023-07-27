Движение автомобилей по Крымскому мосту со стороны Керчи приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Краснодарского края временно приостановлено, сообщает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация». Причина остановки движения не уточняется.

С середины июля движение по Крымскому мосту ограничивают регулярно. Так, 26 июля движение автомобилей приостановили на шесть минут, 24 июля — на 40 минут.

17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными дронами. В результате два человека погибли, пострадал ребенок. Также были повреждены железнодорожная и автодорожная части моста. Одно пролетное строение автомобильной части по направлению в Тамань разрушено полностью, один пролет по направлению в Керчь поврежден, там произошло осевое смещение на 70–80 см, рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин. Москва назвала произошедшее терактом.