На Крымском мосту прозвучал сигнал воздушной тревоги

Движение по Крымскому мосту перекрыли на 12 минут, были включены сирены воздушной тревоги. Три дня назад мост был атакован украинскими беспилотниками, погибли два человека, один пролет автомобильного пути был полностью разрушен

Крымский мост временно закрыт, включен сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост». Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Крыма.

Спустя 12 минут движение по мосту восстановили.

В начале недели Крымский мост атаковали два украинских надводных дрона. Погибли два человека, «одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению». На пролете по направлению в Керчь произошло осевое смещение на 70–80 см, но сам он находится на опоре. Стоимость ремонта власти оценили в сумму до 1,3 млрд руб. Москва назвала произошедшее терактом, российское Минобороны несколько раз отчиталось об «ударах возмездия».

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, но еще после первого взрыва, произошедшего прошлой осенью, введен досмотр машин. Автомобили без багажа либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа осматривают с помощью сканера.

Грузовые машины решили не пропускать. «Тонким слоем в 20–30 см, сделав двойной пол на фуре, можно заложить таким образом тонну взрывчатки», — объяснял вице-премьер Марат Хуснуллин. Грузовики смогут попасть в Крым либо с помощью паромной переправы, либо по новым регионам.