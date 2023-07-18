Машины с большим количеством багажа на Крымском мосту смотрят через сканер

Власти рассказали, какие машины и как досматривают на Крымском мосту

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Перед въездом на Крымский мост нужно максимально компактно упаковывать вещи. Такие советы дало водителям и туристам правительства Крыма.

«Машины без багажа либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа — на сканер», — говорится в сообщении правительства. Там посоветовали упаковать вещи так, «чтобы их можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра».

К чему власти посоветовали быть готовыми водителям: быстро открыть двери машины, капот, багажник, открыть окна;

быстро достать и открыть сумки, чемоданы, запасное колесо и коврики;

пронести сумки через сканер.

Досмотр багажа на автомобилях, которые въезжают на Крымский мост, ввели после первого взрыва, который произошел осенью 2022 года. Процедура сохранилась и после второго взрыва, который произошел в июле 2023-го.

После нового теракта движение автомобилей было приостановлено. Его восстановили в ночь на 18 июля в реверсивном режиме по одной полосе.