Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта на Крымском мосту временно приостановили, сообщил телеграм-канал о ситуации на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении оперативного канала. Спустя час и 13 минут движение восстановили.

Движение автомобилей по мосту регулярно перекрывают после взрыва 17 июля. Сооружение атаковали два надводных украинских беспилотника, считают в Национальном антитеррористическом комитете. В результате взрыва погибли два человека, автомобильная часть моста была повреждена. Власти часто сообщают о новых попытках атаковать Крымский мост со стороны Украины.

Автомобили по мосту могут следовать в реверсивном движении по одной полосе. Восстановить движение по двум полосам власти планируют осенью после ремонта. Грузовые машины на мост не пропускаются — они могут попасть в Крым либо с помощью паромной переправы, либо по новым регионам.