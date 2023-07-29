Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
В Германии мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек Общество, 04:29
Байден подписал указ о выделении Тайваню военной помощи на $345 млн Политика, 04:09
Совбез ООН потребовал освободить президента Нигера Политика, 03:37
На Макаревича составили протокол за отсутствие маркировки иноагента Политика, 03:34
Движение по Крымскому мосту перекрыли во второй раз за ночь Общество, 03:11
Юристы рассказали о рисках из-за оставленных себе найденных вещей Общество, 03:01
Венгрия предрекла ухудшение условий для переговоров по Украине Политика, 02:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Альпах нашли тело альпиниста, пропавшего 37 лет назад Общество, 02:48
В центре Таганрога ввели режим ЧС после падения ракеты Политика, 02:18
США допустили приостановку сотрудничества с Нигером после переворота Политика, 02:15
Как в Москве потеряли и нашли ₽1 млн, за который задержали мужчину. Видео Общество, 02:00
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Военные Украины сообщили об использовании ракет из КНДР Политика, 01:33
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли Общество, 00:57
Общество ,  
0 

Движение по Крымскому мосту перекрыли во второй раз за ночь

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили во второй раз за ночь

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный телеграм-канал о ситуации на мосту.

Ранее ночью, в 24:34 28 июля, дорогу также перекрывали. Движение автотранспорта было восстановлено более чем через час.

Движение автомобилей по мосту регулярно перекрывают после взрыва 17 июля. Сооружение атаковали два надводных украинских дрона. В результате взрыва погибли два человека, автомобильная часть моста была повреждена. 20 июля движение на посту перекрывали после сигнала воздушной тревоги. Спустя 12 минут оно было восстановлено.

О том, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Крымскому мосту, заявил министр обороны государства Алексей Резников. По его словам, разрушение логистических линий — «нормальная тактика», чтобы помешать перевозке топлива, боеприпасов и продовольствия.

Теги
Крымский мост приостановка движения Крым
Материалы по теме
Захарова обвинила США, Британию и ЕС в оплате ударов по Крымскому мосту
Политика
СБУ признала ответственность за взрыв на Крымском мосту в 2022 году
Политика
В Кремле заявили о сохраняющемся риске новых атак на Крымский мост
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter