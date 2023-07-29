Движение по Крымскому мосту перекрыли во второй раз за ночь
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный телеграм-канал о ситуации на мосту.
Ранее ночью, в 24:34 28 июля, дорогу также перекрывали. Движение автотранспорта было восстановлено более чем через час.
Движение автомобилей по мосту регулярно перекрывают после взрыва 17 июля. Сооружение атаковали два надводных украинских дрона. В результате взрыва погибли два человека, автомобильная часть моста была повреждена. 20 июля движение на посту перекрывали после сигнала воздушной тревоги. Спустя 12 минут оно было восстановлено.
О том, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Крымскому мосту, заявил министр обороны государства Алексей Резников. По его словам, разрушение логистических линий — «нормальная тактика», чтобы помешать перевозке топлива, боеприпасов и продовольствия.