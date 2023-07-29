Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили во второй раз за ночь

Движение по Крымскому мосту перекрыли во второй раз за ночь

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный телеграм-канал о ситуации на мосту.

Ранее ночью, в 24:34 28 июля, дорогу также перекрывали. Движение автотранспорта было восстановлено более чем через час.

Движение автомобилей по мосту регулярно перекрывают после взрыва 17 июля. Сооружение атаковали два надводных украинских дрона. В результате взрыва погибли два человека, автомобильная часть моста была повреждена. 20 июля движение на посту перекрывали после сигнала воздушной тревоги. Спустя 12 минут оно было восстановлено.

О том, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Крымскому мосту, заявил министр обороны государства Алексей Резников. По его словам, разрушение логистических линий — «нормальная тактика», чтобы помешать перевозке топлива, боеприпасов и продовольствия.