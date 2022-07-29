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В Госдуме предложили ввести скидочные карты для малоимущих

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Госдуме предложили ввести социальную карту без ограничения срока действия, по которой малоимущие россияне смогут приобрести продукты, услуги или лекарства по скидке в ряде магазинов. Об этом «Известиям» сообщил один из автором документа, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Для них (участвующих в программе магазинов и аптек. — РБК) этот проект также будет выгоден: он обеспечит приток новых покупателей», — уверен депутат.

По данным газеты, законопроект ориентирован на россиян, чей доход не превышает прожиточный минимум — сейчас он составляет — 13 919 руб. Магазины и аптеки смогут присоединяться к инициативе добровольно, они также самостоятельно будут определять время действия скидок для обладателей карты, размер дисконта и перечень участвующих в программе услуг и товаров, говорится в законопроекте.

Согласно планам авторов законопроекта, он должен вступить в силу с 1 января 2023 года, его уже отправили на отзыв в правительство, после чего внесут на рассмотрение Госдумы.

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Около недели назад, 22 июля, в Минпромторге одобрили предложение передавать малоимущим продукты питания в рамках программы фудшеринга. Программа предполагает передачу желающим от торговых сетей продуктов с истекающим сроком хранения, но которая еще пригодна к употреблению. Продукты должны иметь все необходимые сертификаты качества и соответствовать требованиям регуляторов.

В министерстве подчеркнули, что в нынешних условиях ретейлерам выгоднее списать товары и утилизировать их, чем отдать на благотворительные цели. Передачу товаров следует освободить от НДС, это требует обсуждения с Федеральной налоговой службой (ФНС).

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