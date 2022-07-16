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В правительстве допустили отмену НДС на социально значимые товары

Профильные ведомства, в том числе Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития оценивают возможность обнуления НДС на социально значимую продукцию, заявил замминистра промышленности и торговли Владимир Евтухов, передает ТАСС.

«В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими заинтересованными ведомствами <…> сейчас оценивается целесообразность и самое главное — последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен или нет <…>», — пояснил он.

При этом замминистра напомнил, что некоторые ретейлеры уже приняли самостоятельное решение ограничить налог на такую продукцию в пределах 5-10%.

«Прогнозы зарубежных экспертов о том, что у нас якобы будет галопирующая инфляция на продовольственном рынке, не оправдались. Учитывая реальную текущую ситуацию, нужно все проанализировать, взвесить, и тогда уже принимать решение — отменять НДС или нет», — добавил Евтухов, уточнив, что окончательное решение по НДС будет принимать Минфин.

Материал дополняется.

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