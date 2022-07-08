Впервые в истории современной России зафиксирована июньская дефляция
В июне по сравнению с маем потребительские цены в России снизились на 0,35%, отчитался Росстат. До этого дефляция в июне не была зафиксирована ни разу в истории современной России, то есть с 1991 года. Обычно сезонное снижение цен происходит в июле—сентябре, когда аграрии собирают урожай и предложение на продовольственном рынке растет. В годовом выражении (июнь к июню прошлого года) инфляция составила 15,9%. В мае годовой показатель равнялся 17,1%.
Основным драйвером снижения цен стало удешевление плодоовощной продукции — минус 9,6% за месяц. Продовольственные товары в целом подешевели на 1,2%, а непродовольственные — на 0,4%. Единственной подорожавшей категорией стали услуги — плюс 0,9%.
Лидерами по снижению стоимости в июне стали капуста белокочанная — минус 31,5%, помидоры — 28,3%, огурцы — 19,8%. Среди подешевевших за месяц товаров помимо овощей и фруктов макароны, мясо, мороженая рыба, масло, яйца. Из них больше всего опустились цены на сахар — минус 7,4%.
В то же время выросли в цене лимоны, маргарин, конфеты, шоколад, рис — на 1,9–3,2%. Среди подорожавшего в целом сегмента услуг наибольший рост продемонстрировали туристические и транспортные услуги. Так, путевки в дома отдыха и пансионаты выросли в цене на 10,8%, а поездки в Турцию — на 16,9%. Среди услуг пассажирского транспорта увеличились тарифы: на проезд в плацкарте и купе в поездах дальнего следования — от 9,5 до 20%, авиаперелет в салоне экономического класса самолета — на 6,5%, проезд в такси — на 1,8%.
Среди регионов больше всего средние цены упали в Дагестане — минус 2,1%, в то же время в 11 субъектах они выросли, в том числе в Москве — на 0,2%.
Причины дефляции
После резкого скачка инфляции в марте (рост на 7,6% за месяц) цены в России перестали расти с середины мая. Только на последней неделе июня и за один день июля индекс потребительских цен показал рост, что было связано с ежегодной индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля.
Дефляцию по итогам июня допускал министр экономического развития Максим Решетников и прогнозировали большинство аналитиков. На Петербургском экономическом форуме в середине июня глава Минэкономразвития предупреждал, что Россия сползает в дефляционную спираль. Заместитель главы Центробанка Алексей Заботкин, напротив, считает, что дефляция стране не грозит.
Как отмечает директор по инвестициям «Локо Инвеста» Дмитрий Полевой, зафиксированная дефляция — это не дефляция в традиционном понимании этого термина, когда цены на товары и услуги устойчиво снижаются широким фронтом, угрожая экономике. «У нас же просто временный эффект дезинфляции, то есть замедления инфляционных процессов после взрывного роста с февраля. Полноценная дефляция нам точно не грозит», — уверен он. По словам эксперта, причинами номинального снижения цен стали сжатие потребительского спроса и укрепление рубля, которое отразилось на стоимости товаров, чувствительных к курсу.
Базовый индекс потребительских цен (показатель, исключающий сезонный фактор) в июне по сравнению с маем вырос на 0,18%. «Это означает, что дефляция носит временный характер. Впрочем, сезонный фактор удешевления плодоовощной продукции будет сдерживать цены также в июле и августе», — отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. В теории долгосрочная дефляция могла бы стать негативным фактором для экономического роста, но вероятность сохранения дефляции после августа крайне мала при всей совокупности рисков для российской экономики, добавляет он.
Что будет с ценами дальше
Если курс рубля ослабнет, как прогнозируют в Минэкономразвития (до 74 руб. за доллар в третьем квартале), стоимость импортируемой и импортозависимой продукции может вырасти в среднем на 20%, ожидает Миронюк. «Несмотря на то что зависимость от импорта значительно упала в последние годы и эффект от изменения курса рубля будет проявляться инертно, инфляция к августу может выйти на привычные 0,1–0,2% в неделю», — считает он. По его оценке, дезинфляционным фактором станет рост объемов параллельного импорта, так как увеличит предложение и повысит ценовую конкуренцию. В конце июня президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий параллельный импорт и освобождающий бизнес от ответственности за него.
В «Локо Инвесте» пока сохраняют прогнозы инфляции на конец года в 14–15% и также не ожидают разгона инфляции в июле и августе. «Но к осени могут проявиться эффекты дефицита импорта, индексации социальных выплат и начало восстановления спроса, что может разогнать цены», — замечает Полевой.