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Путин назвал недостаточными темпы снижения уровня бедности в России
Уровень бедности за последние годы в России снизился, однако темпы недостаточны, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляцию ведет РБК.
По словам Путина, снижение бедности — это «основная цель».
«В 2017 году число граждан, находившихся в такой ситуации, составило 12,9%. По итогам прошлого года этот уровень снизился до 11%. Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость, очевидно, недостаточны», — сказал президент.
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