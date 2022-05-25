В России повысят МРОТ на 10%

После повышения показатель составит 15 279 руб., сейчас — 13 890 руб. Также вырастет прожиточный минимум — до 13 919 руб. в среднем по России

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В России с 1 июля повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, трансляцию вел телеканал «Россия 24». Повышение составит 10%, до 15 279 руб. в месяц.

«Нам в целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. Наша главная задача — обеспечить и дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума», — сказал президент.

Прожиточный минимум также вырастет на 10%, но с 1 июня. В среднем по стране он составит 13 919 руб., сообщил Путин. «Поскольку, исходя из его размера, устанавливаются часть пособий и выплат, это также приведет к их увеличению», — добавил президент.

Помимо этого, он объявил о предложении увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров на 10% с 1 июня. Он напомнил, что с начала года такие пенсии уже были проиндексированы на 8,6%, сделав вывод, что повышение размера пенсий опередит рост инфляции. По словам Путина, в руководстве страны исходят из того, что в 2022 году она не превысит 15%.

Предыдущее повышение МРОТ и прожиточного минимума в России произошло 1 января. В 2022 году, до повышения 1 июня, прожиточный минимум составляет в среднем 12 654 руб., МРОТ — 13 890 руб. К МРОТ привязаны различные выплаты, в том числе пособия на детей, доплаты к пенсиям, декретное пособие.

О скорой внеплановой индексации пенсий, размера прожиточного минимума и МРОТ в середине апреля сообщал помощник президента Максим Орешкин. Тогда он напомнил, что, по данным Минфина, российский бюджет оказался в «рекордном профиците». «Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы, они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», — уточнял он.