Минпромторг одобрил передачу малоимущим еды с истекающим сроком годности

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Минпромторг поддержал идею о передаче малоимущим продуктов с истекающим сроком годности, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Речь идет о программе фудшеринга, в рамках которой торговым сетям хотят предложить отдавать продукты с истекающим сроком хранения. Малоимущим будут передавать только еду, которая пригодна к употреблению. Продукты должны иметь все необходимые сертификаты качества и соответствовать требованиям регуляторов.

Сейчас ретейлерам выгоднее списать товары и утилизировать их, чем передавать продукцию на благотворительность, отметили в Минпромторге. Передачу продуктов необходимо освободить от НДС, что требует обсуждения с Федеральной налоговой службой.

По оценкам специалистов ведомства, новая мера позволит спасать примерно 1 млн т продовольствия в год. Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» на базе данных Высшей школы экономики и Росстата подсчитывали, что россияне за год выбрасывают порядка 17 млн т пищи. Стоимость этой продукции они оценили более чем в 1,6 трлн руб. и сообщили, что ею можно было бы накормить до 30 млн человек. По данным Росстата, к концу 2021 года за чертой бедности жили 16 млн россиян, или 11% населения страны.

Власти не раз предлагали снабжать малоимущих граждан продуктами по государственным программам. Зимой 2021 года бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести для них продовольственные сертификаты. Президент России Владимир Путин предложил над этим подумать, отметив, что у инициативы есть плюсы и минусы. В декабре 2020 года глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести для россиян специальные продуктовые карточки, а первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский выступил за появление специальной социальной выплаты.

В 2019 году Роспотребнадзор предлагал запретить уничтожение пригодных к употреблению продуктов. В январе «Известия» со ссылкой на документ сообщили, что депутаты ЛДПР собрались внести в Думу законопроект, запрещающий уничтожать продукты, пригодные в пищу.