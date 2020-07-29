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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ДИТ спрогнозировал рост заболевших COVID без «Соцмониторинга»

Власти Москвы не могли обойтись без внедрения приложения, автоматически назначающего штрафы за нарушение карантина. Иначе число больных коронавирусом росло бы в геометрической прогрессии, пояснил глава ДИТ в интервью РБК
Эдуард Лысенко
Эдуард Лысенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Потенциально, если бы каждый горожанин с подтвержденным диагнозом хотя бы раз нарушил карантин и вышел на улицу, мы могли бы получить рост заболевших в геометрической прогрессии. Это привело бы к колоссальной нагрузке на систему здравоохранения», — заявил глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко в интервью РБК.

Он привел статистику, согласно которой в среднем один человек за непродолжительное время может заразить более десяти человек. «Давайте мысленно вернемся в конец марта — начало апреля, когда Италия «была в руинах», Нью-Йорк вовсю «пылал» и т.д. Руководство города просто обязано было что-то делать, чтобы не допустить подобного сценария в Москве», — прокомментировал Лысенко необходимость запуска специального приложения «Социальный мониторинг».

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Эдуард Лысенко

Он напомнил, что после выхода указа мэра, который предписывал заболевшим и контактировавшим с ними находиться дома, некоторые люди продолжали покидать жилища, даже имея подтвержденный диагноз. «Угроза распространения коронавируса была и остается серьезной, и государственные служащие не могут бездействовать в такой ситуации», — заключил Лысенко.

Как власти вводили ограничения

  • 5 марта в столице был введен режим повышенной готовности для профилактики вируса. Власти попросили россиян, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана и др. стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней и сообщать о своем возвращении в Москву по горячей линии.
  • С 16 марта было запрещено проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек, были закрыты школы.
  • С 28 марта в Москве была приостановлена работа всех магазинов, кроме продовольственных, закрыты парки, рестораны, кафе, бары, парикмахерские и другие организации, предоставляющие услуги, требующие личного присутствия клиентов.
  • С 30 марта введен режим самоизоляции, в рамках которого жителям разрешили покидать дома лишь в определенных случаях. Одновременно президент России Владимир Путин подписал указ, по которому будние дни недели с 30 марта по 3 апреля были объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. Впоследствии «нерабочие недели» несколько раз продлевали.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Еще в конце марта департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме. По заказу столичной мэрии было разработано специальное приложение «Социальный мониторинг», которое предназначалось для контроля соблюдения карантина. Полноценная версия приложения стала доступна 2 апреля. Люди, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, но болезнь они переносят на домашней самоизоляции, должны установить приложение. Программа отслеживает геолокацию пользователя и требует от них фотографий в домашней обстановке. Если снимок не поступает на сервер Главного контрольного управления Москвы в течение часа, то заболевшему выписывают административный штраф в размере 4 тыс. руб.

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В мае пользователи жаловались на сбои в работе «Социального мониторинга» — уведомления приходили глубокой ночью, фото невозможно было отправить с первого раза, часть штрафов была выписана необоснованно и др.

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Фото: Linh Pham / Getty Images

Как рассказал Эдуард Лысенко, приложение «Социальный мониторинг» по-прежнему используется и дорабатывается с учетом пожеланий пользователей. Например, несколько дней назад вышел новый релиз приложения, в котором добавлена кнопка техподдержки и отображение ФИО, чтобы человек был уверен в том, что регистрация в сервисе оформлена именно на него. В последующих обновлениях запланирована реализация возможности по декларированию поездки в поликлинику для тех, кому это будет разрешено, сообщил Лысенко. До конца месяца на портале mos.ru появится сервис видеообжалования, когда можно будет обсудить ситуацию по видеосвязи со специалистом Главного контрольного управления, добавил он.

Использовать приложение не только для борьбы с распространением коронавируса, но и для других целей власти Москвы пока не планируют.

Авторы: Анна Балашова, Евгения Кузнецова
Теги: коронавирус, мобильное приложение, ДИТ, мэрия Москвы, Москва
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