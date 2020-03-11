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Новые меры в России по борьбе с коронавирусом. Главное

11 марта оперативный штаб объявил о мерах по борьбе с коронавирусом на территории всей России. К этому моменту число зараженный в стране выросло до 28. Что предписал оперативный штаб — в материале РБК

Авиасообщение

С полуночи 13 марта временно ограничат авиасообщение с:

  • Италией
  • Германией
  • Испанией
  • Францией

Исключение составят регулярные рейсы из терминала F аэропорта Шереметьево в следующие города (и обратно):

  • Рим
  • Берлин
  • Мюнхен
  • Франкфурт-на-Майне
  • Мадрид
  • Барселона
  • Париж

Также разрешат чартерные рейсы для вывоза россиян из этих стран и перевозки их граждан из России.

Ранее Россия из-за коронавируса ограничила авиасообщение с Китаем и Южной Кореей и запретила въезд иностранцам из Ирана.

Визы

  • С полуночи 13 марта временно запретят выдавать визы гражданам Италии.
  • Исключение составят деловые, гуманитарные, дипломатические и служебные визы.

Массовые мероприятия

  • Рекомендовано сократить количество массовых мероприятий (в их число входят деловые, спортивные, культурные и развлекательные).
  • По возможности проводить такие мероприятия без зрителей или в видеоформате.

Поездки федеральных чиновников

  • Федеральным органам исполнительной власти рекомендовали отменить заграничные командировки.
  • Сотрудникам органов — воздержаться от всех поездок без крайней необходимости в страны с крупными вспышками заболевания.
  • Исключения сделают для неотложных командировок и организованных для исполнения поручений президента и правительства и для обеспечения безопасности страны.

Ситуация с коронавирусом в России и в мире

  • Первый случай заражения за пределами Китая был зафиксирован 2 февраля на Филиппинах.
  • По данным ВОЗ на 10 марта, выявлены заболевшие в 109 странах. Больше всего — в КНР (80 924 случая), Италии (9172), Южной Корее (7513), Иране (7161), Франции (1402) и Германии (1139).
  • ВОЗ 11 марта объявила о пандемии.

  • Первый случай заражения в России был выявлен 31 января. Всего, по данным на 12 марта, зафиксировано 28 случаев.
  • 5 марта в столице был введен режим повышенной готовности для профилактики вируса. Московские власти попросили россиян, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании), соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней и сообщать о своем возвращении в Москву по горячей линии.
  • Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире, по данным SCMP, превысило 65,8 тыс. человек.
  • Умерли 4360 человек.
Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
Теги: коронавирус, Китай, авиасообщение, Италия, Франция, Германия, Испания
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