Новые меры в России по борьбе с коронавирусом. Главное

11 марта оперативный штаб объявил о мерах по борьбе с коронавирусом на территории всей России. К этому моменту число зараженный в стране выросло до 28. Что предписал оперативный штаб — в материале РБК

Авиасообщение

С полуночи 13 марта временно ограничат авиасообщение с:

Италией

Германией

Испанией

Францией

Исключение составят регулярные рейсы из терминала F аэропорта Шереметьево в следующие города (и обратно):