Вирус из Китая , 11 мар, 21:10
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Новые меры в России по борьбе с коронавирусом. Главное
11 марта оперативный штаб объявил о мерах по борьбе с коронавирусом на территории всей России. К этому моменту число зараженный в стране выросло до 28. Что предписал оперативный штаб — в материале РБК
Авиасообщение
С полуночи 13 марта временно ограничат авиасообщение с:
- Италией
- Германией
- Испанией
- Францией
Исключение составят регулярные рейсы из терминала F аэропорта Шереметьево в следующие города (и обратно):
- Рим
- Берлин
- Мюнхен
- Франкфурт-на-Майне
- Мадрид
- Барселона
- Париж