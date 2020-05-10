Пользователи пожаловались на сбои в приложении для зараженных COVID-19

В своих отзывах большое число пользователей указывают на боязнь получения штрафа за нарушение самоизоляции из-за некорректного работающего приложения. При этом некоторые пользователи сообщили, что им уже пришел соответствующий штраф.

Одной из тех, кто сообщил о получении штрафа, стала пользователь Елена Маркелова, оставившая отзыв в Google Play. «Установила [приложение], все соблюдала, геолокация передается, фото отсылала, и [в] 5 утра и поздним вечером. Все равно штраф 4000 рублей 5 мая выставлен. За что? Кто в ответе за выставленные вами штрафы? Из-за ваших технических сбоев выставлен штраф», — написала она.

Об аналогичной ситуации рассказали в App Store пользователи tarobytic и Tumсо. Последняя описала следующую ситуацию: «Вечером 5 мая мне пришло смс о необходимости установить приложение, я установила, прошла регистрацию. С 6 мая при каждом уведомлении проходила идентификацию и не пропускала. Зашла сегодня на Госуслуги и у меня два штрафа на 4 и 5 мая. В день, когда приложения не было и в день когда я установила, но никаких оповещений не было. Как так?!»

«Коммерсантъ» опубликовал историю 32-летнего москвича Вадима Арапова. Он в середине апреля посетил стоматолога, после чего у него поднялась температура и начался сильный кашель. Он был госпитализирован в больницу, где ему поставили диагноз «пневмония с 25% поражением легких». Арапова отправили лечиться амбулаторно. Однако спустя несколько дней он почувствовал себя еще хуже и был вновь госпитализирован. «Снимки КТ через несколько дней показали двустороннюю пневмонию с поражением 75% легких, а позднее подтвердился и диагноз COVID-19», — говорится в материале.

Он провел четыре дня в реанимации, затем его перевели в общую палату, а 30 апреля отправили долечиваться домой. По словам больного, он придерживался рекомендаций врачей как по назначенной терапии, так и по режиму самоизоляции, не покидая квартиру. Однако несколько дней назад получил сообщение о штрафе в 4 тыс. руб. В поступившем ему уведомлении от Главконтроля Москвы содержалась лишь информация о девятизначном номере административного дела и дата правонарушения (4 мая) без указаний соответствующих статей КоАП.

Отвечая на отзыв одного из пользователей в Google Play, столичный департамент информационных технологий (ДИТ) написал, что штрафы выставляются с учетом множества факторов, в том числе на основе данных геопозиции пользователя. «Если пользователь покидает исходную геолокацию или не реагирует на уведомления, система предупреждает городские службы о возможном нарушении режима изоляции», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службу департамента информационных технологий Москвы, а также в мэрию столицы.

Приложение «Социальный мониторинг» было разработана по заказу столичной мэрии. В описании к приложению, которое впервые появилось в Google Play и App Store 31 марта, говорилось, что оно предназначено для «социального мониторинга граждан и вызова помощи в экстренной ситуации». Полноценная версия стала доступна 2 апреля. Глава ДИТа Эдуард Лысенко отмечал, что оно будет необходимо для пациентов, заразившихся коронавирусом и находящихся на лечении на дому. В случае, если у пациента нет личного смартфона, а также если он не хочет устанавливать приложение на свой гаджет, то власти столицы будут выдавать другой аппарат на время карантина. После окончания карантина смартфоны необходимо будет вернуть властям.