Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».

«Конечно, это следствие того недопонимания, которое было у многих — у тех, кто не хотел менять свой привычный образ жизни, кому было тяжело посадить себя на изоляцию», — сказала она.

По словам Раковой «десятки тысяч людей» в начале выходных нарушили домашний режим, в частности выбирались на шашлыки в парк, играли на спортивных и детских площадках.

«Поэтому вчера был принят указ, в котором оговорены случаи, при которых человек может покидать свой дом», — пояснила вице-мэр. По ее словам, после этого ситуация в Москве значительно улучшилась.