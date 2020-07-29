Глава ДИТ о сценарии «Италия в руинах» и ошибках «Соцмониторинга»

Об итогах электронного голосования

Эдуард Лысенко назвал некорректной информацию о том, что именно в рамках электронного голосования избиратели получили возможность проголосовать дважды. Он напомнил, что все данные по спискам избирателей проходили проверку по нескольким федеральным системам. Говоря об эксперименте Павла Лобкова, глава ДИТ цитирует комментарий ЦИК: «В избирательном законодательстве существует норма, которая предостерегает людей от совершения таких действий. Павел Лобков совершил такое правонарушение, о чем ЦИК и заявила в тот же день».

Эдуард Лысенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

ДИТ наметил ряд задач по улучшению системы дистанционного электронного голосования, рассказал его глава. Он подчеркнул, что это был «второй релиз» электронного голосования (первый — выборы в Мосгордуму) и нагрузка на систему была на два порядка больше: в сентябре 2019 года электронно проголосовали около 10 тыс. человек, сейчас — более 1 млн.

«Например, в компьютерных играх, чтобы перейти от 10 тыс. пользователей к миллиону, обычно нужна пара лет, как говорят специалисты компьютерной индустрии. У нас на это ушло меньше чем полгода», — утверждает Лысенко.

При этом он не согласен с определением «Медузы», что работа системы привела к утечке персональных данных голосовавших онлайн граждан. По его словам, описанное изданием приложение было создано Минкомсвязью, для того чтобы можно было проверить, проголосовал житель Москвы или Нижегородской области дистанционным способом или нет, о чем неоднократно сообщали СМИ уполномоченные ведомства, в том числе ЦИК. Благодаря этому тот, кто зарегистрировался на электронное голосование, но по какой-то причине не принял в нем участие, мог проголосовать очно на избирательном участке 1 июля. Данные в этом приложении были защищены в достаточной мере, распространялись только с определенными требованиями по соблюдению конфиденциальности, хранились исключительно в зашифрованном виде, подчеркнул Лысенко. Те, кто передал их «Медузе», совершили ряд правонарушений. Оценку этому будут давать правоохранительные органы, говорит он.

«Это скорее вопрос социальной инженерии. Если вы свой логин и пароль от почты кому-то отдадите и вашу почту будут использовать — это же не значит, что почтовый сервис виноват», — резюмировал глава ДИТ

Как будет дальше развиваться «Соцмониторинг»

Приложение «Социальный мониторинг» по-прежнему используется и дорабатывается с учетом пожеланий пользователей, рассказал Лысенко. Так, несколько дней назад вышел новый релиз приложения, в котором добавлена кнопка техподдержки и отображение ФИО, чтобы человек был уверен в том, что регистрация в сервисе оформлена именно на него. В последующих обновлениях запланирована реализация возможности по декларированию поездки в поликлинику для тех, кому это будет разрешено. До конца месяца на портале mos.ru появится сервис видеообжалования, когда можно будет обсудить ситуацию по видеосвязи со специалистом Главного контрольного управления.

Использовать приложения не только для борьбы с распространением коронавируса, но и для других целей власти Москвы пока не планировали, рассказал Эдуард Лысенко.

Эдуард Лысенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Можно ли было обойтись без приложения

Глава ДИТ не согласен с мнением тех экспертов, кто сомневался в необходимости внедрения приложения.

«Угроза распространения коронавируса была и остается серьезной, и государственные служащие не могут бездействовать в такой ситуации, — поясняет он. — Указ мэра, который вышел в марте, предписал заболевшим и контактировавшим с ними находиться дома. По факту некоторые люди продолжали выходить из дома, даже имея подтвержденный диагноз. Мы это видели и по срабатыванию приложения, и по попыткам оформить цифровой пропуск. По статистике в среднем один человек за непродолжительное время может заразить более десяти человек. Потенциально, если бы каждый горожанин с подтвержденным диагнозом хотя бы раз нарушил карантин и вышел на улицу, мы могли бы получить рост заболевших в геометрической прогрессии. Это привело бы к колоссальной нагрузке на систему здравоохранения. Давайте мысленно вернемся в конец марта — начало апреля, когда Италия «была в руинах», Нью-Йорк вовсю «пылал» и т.д. Руководство города просто обязано было что-то делать, чтобы не допустить подобного сценария в Москве».

Оштрафовали ли пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который болел, но не устанавливал «Соцмониторинг»

На этот вопрос Лысенко напрямую не ответил. «Система работает автоматически: если в нее поступила анкета человека из ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система. — РБК), то ему необходимо в течение суток зарегистрироваться в приложении, — пояснил глава ДИТ. — Если он не зарегистрировался, получит штраф. И наши сотрудники получали штрафы за нарушения. Далее, если человек не согласен с выставленным штрафом, может его обжаловать. Такие случаи есть, но их немного. В целом нарушителей режима самоизоляции было немного: в мае — менее 5%, сейчас, думаю, в два раза меньше. Пользователи уже не испытывают проблем с приложением. Мы это видим даже по загрузке call-центра — звонки туда практически не поступают».

Как город намерен повышать безопасность в условиях коронавируса

Эдуард Лысенко не видит смысла в том, чтобы повсеместно внедрять тепловизионные камеры — специальные приборы, которые позволяют у попавших в объектив людей дистанционно определить температуру. Такое измерение не всегда точное: если человек постоит какое-то время на солнце, скорее всего, сработает система реагирования.

«Представьте на секунду, что тепловизоров в городе десятки тысяч, к примеру. Если устройство измерило у кого-то температуру и она оказалась повышенной, где-то кто-то на это должен среагировать, — рассуждает Лысенко. — Но при большом количестве людей и сработок нет никакой возможности адекватно реагировать на это. Поэтому установка тепловизоров оправдана только в местах с достаточно ограниченным числом людей — например, при входе в школы, где уже выстроена система допуска и реагирования, где срабатывание тепловизора может быть дополнительно уточнено сотрудником охраны и администрацией школы. У меня двое детей. Мне самому важно доверять той среде, в которой учится мой ребенок. У меня нет сомнений, что в нашей школе в случае срабатывания тепловизора ребенка отведут в соответствующий кабинет и дополнительно измерят температуру».

Власти Москвы изучают международный опыт по противодействию распространению коронавируса, в том числе тезисы дискуссии и необходимости массово внедрять цифровое удостоверение личности — ID, на котором будут записаны результаты тестирования на наличие вируса или подтверждение, что у владельца документа есть антитела. В частности, по мнению бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, имея такой ID, люди смогут предъявлять его при входе в места большого скопления людей, что позволит не вводить тотальный карантин и избежать больших негативных последствий для экономики.

Эдуард Лысенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Это не вопрос Москвы, задача даже не уровня страны, а общемировая, — уверен глава ДИТ. — Думаю, так или иначе мировое сообщество соберет некий комитет и будет думать, как стандартизировать систему подтверждения того, что человек не представляет угрозы заражения. Придут ли эксперты к цифровому ID или какому-либо другому способу подтверждения, неизвестно. Могут быть десятки способов. С моей точки зрения, эта дискуссия будет продолжаться еще долго».

Может ли внедрение городской «цифры» иметь двойные цели

Москва инвестирует в цифровизацию от 1,5 до 2% общего бюджета, что сопоставимо с тем, сколько инвестируют на подобные цели другие мировые столицы, говорит Лысенко. Столичные власти распределяют эти деньги на цифровизацию городского хозяйства и социальной сферы, оказание государственных услуг и развитие инфраструктуры.

«Можно сколько угодно конспирологических теорий придумать, что за каждым человеком кто-то следит из дома на Тверской, но отслеживание отдельно взятых людей — это полномочия правоохранительных органов, — говорит он. — Если, допустим, взять систему видеонаблюдения, то благодаря ей десятки тысяч людей в год возвращают себе имущество. Без такого сервиса просто не было бы такой возможности. Записи активно используют правоохранительные органы, по статистике они обязательно просматривают архивы в 70% бытовых правонарушений. Фонарь плюс камера в парке дают больше шансов, что, если туда пойдет гулять дочка с собачкой, на нее не нападет хулиган. О том, что наш город очень безопасный, сказали еще те, кто приезжал на чемпионат мира по футболу. Это был один из основных посылов — что ни в одном городе мира гости чемпионата не чувствовали себя настолько в безопасности, как в Москве».

Эдуард Лысенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

О появлении в Даркнете новых объявлений о продаже изображений с подъездных видеокамер

Как отмечает Лысенко, в недавней публикации речь шла не об утечке изображений, а о доступе к Единому центру хранения и обработки данных, куда поступают записи с камер.

«Такой доступ имеют только уполномоченные сотрудники правоохранительных органов и государственных структур, — поясняет Лысенко. — И если они передают его третьим лицам, это правонарушение, за которое предусмотрена ответственность. У меня нет статистики, чьи сотрудники чаще нарушают. В любом случае это на 90% человеческий фактор. Обязательно находим тех, кто это совершил, избежать ответственности абсолютно нет шансов. Правоохранители привлекают к ответственности за подобные правонарушения, мы пытаемся вместе превентивно работать. Но можно ли на 100% защититься? Вот вы выезжаете на дорогу на машине, вы никогда не можете на 100% гарантировать себе безопасность. Не потому, что ГИБДД плохая или разметка неверная. Существуют разные ситуации, и они связаны с намеренным или ненамеренным поведением людей».